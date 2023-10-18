Украина получила около 20 ракет ATACMS от США, — NYT

По данным источников издания, договоренность по ракетам была достигнута во время визита Владимира Зеленского в США. ВСУ получили ракеты в варианте с 950 суббоеприпасами и дальностью до 165 км.

Российские оккупанты уже ощутили на себе результат поставки Украине кассетных ракет ATACMS. Штаты намеренно передали ракеты без объявления, чтобы ВСУ могли застать врасплох ВС РФ. Об этом сообщает The. New York Times.

Украина ударила по двум важным авиабазам во временно оккупированных Луганске и Бердянске. Официально подтверждено, что для этого использовались кассетные боеприпасы ATACMS MGM-140A Block I (М39). Два источника издания в Пентагоне заявили, что Штаты отправили Украине около 20 ракет. Договоренность о поставках была достигнута во время визита президента Владимира Зеленского в США.

ВСУ получили боеприпасы с кассетной боеголовкой, которая имеет 950 суббоеприпасов М74, которые наносят удар на большей площади. Отмечается, что кассетные снаряды запрещены международными договоренностями, однако Штаты их не подписывали. Причина, по которой украинской армии предоставили именно кассетные ракеты, заключается в том, что в США мало ATACMS других типов.

Максимальная дальность стрельбы MGM-140A Block I составляет 165 км, и они запускаются из РСЗО западного типа HIMARS и M270. HIMARS может нести одну ракету ATACMS, а гусеничная M270 — две. Также журналисты добавляют, что теперь ожидается поставка немецких крылатых ракет Taurus.

Уничтожение вертолетов РФ является важным элементом для украинского контрнаступления, потому что российская авиация современнее и имеет дальнобойное вооружение.

Напомним, 18 октября в Пентагоне заявили, что дальнейшие намерения поставки ATACMS не будут официально анонсироваться.

Фокус разбирался, что известно об ATACMS с кассетной боеголовкой.