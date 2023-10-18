Работал на Татарского: СБУ задержала агента ГРУ РФ в Днепропетровской области (фото)

По данным следствия, после гибели военкора подозреваемый решил "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Сотрудникам СБУ все равно удалось установить его местонахождение.

Служба безопасности Украины провела многоходовую спецоперацию в Днепропетровской области, в результате которой был задержан еще один агент главного управления генштаба ВС РФ (известный как ГРУ), собиравший разведданные о перемещении Сил обороны в направлениях восточного и южного фронтов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Согласно данным спецслужб, в период с ноября 2022 по апрель 2023 года лицо, находившееся под наблюдением, передавало всю полученную информацию своему "связному" – российскому "военному корреспонденту" по имени Владлен Татарский. Впоследствии этот представитель кремлевской пропаганды передавал полученные данные представителям военной разведки Российской Федерации.

Указывается, что после устранения враждебного блоггера, агент попытался скрыться и избежать судебной ответственности, но сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) все равно выявили его местоположение и произвели задержание вражеского соучастника.

По данным следствия, агентом оказался житель одного из городов недалеко от Днепра. Вражеский информатор имеет две судимости и провел общее количество времени в тюрьме, составляющее почти 8 лет. Эти судимости были присуждены ему за преступления, включая кражи, незаконное завладение транспортными средствами, хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений.

По имеющимся данным, Татарский дистанционно завербовал его осенью 2022 г. и предложил сотрудничество в пользу РФ.

В поле зрения вражеского блоггера фигурант попал из-за собственных антиукраинских комментариев, которые публиковал на одном из прокремлевских Телеграмм-каналов, связанных с российским ГРУ.

Для сбора разведывательных данных фигурант регулярно перемещался по окрестностям Днепра и скрыто фиксировал маршруты передвижения подразделений Вооруженных Сил Украины. После каждого "сеанса" связи с агрессором он тщательно уничтожал все отправленные сообщения, обеспечивая сохранность информации.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу окупантов.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

СБУ задержала российского агента

Напомним, 11 октября СБУ собрала доказательную базу на еще одного предателя, который вступил в оккупационные группировки РФ и воевал против Сил обороны на восточном фронте. Фигурант входил в состав вражеского подразделения снайперов, который обстреливал позиции украинских войск в районе Донецка.