"Более 3000 мертвыми и ранеными": ВС РФ под Авдеевкой перегруппировываются после потерь, — Штупун

Силы обороны ожидают дальнейшей активности врага и находятся в боевой готовности, чтобы отражать атаки, говорят в ОСУВ "Таврия".

В Донецкой области на Авдеевском направлении ВС РФ проводят перегруппировку из-за больших потерь личного состава убитыми и ранеными. Об этом 18 октября в эфире телемарафона сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

По его словам, за прошедшие сутки Силы обороны Украины на этом участке фронта отбили 5 вражеских атак.

"Получив жесткий отпор и потеряв более 300 единиц техники и более 3000 мертвыми и ранеными, враг проводит перегруппировку. Ожидаем какую-то дальнейшую активность. Готовимся и всегда в готовности, — сказал спикер.

Александр Штупун добавил, что на Запорожском направлении украинские защитники "отминусовали" 4-й за неделю вражеский самолет.

"Уже четыре вражеских самолета в Донецкой области за неделю, чуть больше недели, было уничтожено", — добавил он.

Также спикер отметил, что ВС РФ пытаются вернуть отбитые у них позиции в районе Работино, но безуспешно. Между тем ВСУ имеют успехи вблизи Работино.

Напомним, что глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш 18 октября заявил, так называемое затишье оккупантов в районе Авдеевки хотя и свидетельствует о том, что они выдохлись, но не говорит, что они прекратили попытки окружить город.

Ранее сообщалось, что ВС РФ, хотя и снизили темпы наступления на Авдеевку, но пытаются захватить террикон к северу от города как выгодную высоту.