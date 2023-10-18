"Россия не исчезнет": Украина станет вторым Израилем даже в случае победы, — Фукуяма (видео)

Политолог Фрэнсис Фукуяма убежден, что даже в случае освобождения всех украинских территорий РФ не будет уничтожена и будет представлять угрозу. Он подчеркнул, что на Западе боятся распада государства-агрессора из-за его ядерного оружия.

Украину ждет судьба Израиля независимо от победы в полномасштабной войне. Об этом в интервью изданию "Радио Свобода" заявил американский политолог, философ и писатель Фрэнсис Фукуяма.

"Во-первых, никто из нас не может предсказать, сколько продлится эта война. Я думаю, что люди, которые говорят, что она может длиться 5 или 10 лет — не знают, о чем говорят. Это один из возможных вариантов. Но мы не знаем, является ли это неотвратимым", — отметил он.

По мнению эксперта, ситуация в Украине все же будет похожа на ту, что сложилась в Израиле. Причиной этому будет служить Россия, которая останется соседней страной независимо от судьбы ныне оккупированных территорий.

"Россия имеет ядерное оружие, имеет нефть, имеет много ресурсов. И Украина, по моему мнению, не может уничтожить Россию в военном плане, как союзники ту же гитлеровскую Германию", — сказал Фукуяма.

Он отметил, что, вероятно, РФ останется "достаточно мощной".

"Даже если вы выгоните Россию со всей своей территории, она все равно будет оставаться серьезной угрозой", — добавил политолог.

Он убежден в важности членства Украины в НАТО, ведь это "может остановить" амбиции Кремля относительно новых завоеваний в будущем. Кроме того, Фукуяма считает необходимым, чтобы защитники имели достаточно оружия для обороны даже после возможной победы в войне.

"Я не думаю, что сейчас есть какой-то консенсус в любой из западных стран о том, что распад России — это плохо. Я думаю, что люди волнуются из-за ядерного арсенала, которым обладает Россия", — отметил эксперт.

Он объяснил, что люди обеспокоены из-за неопределенности, кому в случае распада РФ достанется ее ядерный арсенал. Однако Фукуяма предположил, что разрушение государства-агрессора может произойти "вполне мирно".

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявлял, что единственной гарантией мира в Европе является полная победа Украины в войне с РФ. Только тогда, по словам лидера, можно будет утверждать про поражение российского империализма.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял об уверенности в победе Украины в войне и дальнейшем "уменьшении в размерах" России. Чиновник подчеркивал, что россияне должны изменить риторику после поражения и пойти на судебные процессы.