9 часов вместо 1 года: Boeing начал печатать запчасти для ударных вертолетов Apache

В США не планируют заменить все детали вертолета Boeing на печатные, но некоторые критические детали гораздо быстрее можно распечатать, чем изготавливать традиционным способом.

Американская оборонная корпорация Boeing начала печатать части для вертолета Apache на 3D-принтерах. Об этом сообщает Defense News.

Весной 2024 года Boeing планирует начать испытания полностью печатной версии системы опорного винта для вертолета AH-64 Apache. Таким образом компания хочет сократить время на цепочку поставки деталей. Компания вместе с ASTRO America показала свою первую 3D-деталь, которую напечатал крупнейший в мире металлический 3D-принтер в Иллинойсе.

Печать заняла всего 8 часов, а затем понадобилось еще 45 минут, чтобы покрыть изделие алюминием 6000 серии. При этом для изготовления детали традиционным способом нужен год. Также в Boeing планируют изготавливать и другие запчасти на 3D-принтере. Сейчас есть 8 деталей, которые требуют скорейшей замены с помощью печатных деталей.

Однако полностью делать вертолет из 3D-деталей нет смысла. Скотт Роуз, инженер по сварке научно-технологического подразделения Boeing, заявил, что некоторые детали изготавливаются в большом количестве и быстро, поэтому их нецелесообразно заменять. 3D-принтер может стать полезным там, где нет больших производственных мощностей.

"Мы рады получить квалифицированные детали, особенно большие критические детали. Это открывает гораздо больше возможностей" — сказал Энди Пфайффер, руководитель инженерного проектирования и эксперта по аддитивному производству.

Проект печати запчастей для ударных Apache и других машин называется Jointless Hull Project. Известно, что в его рамках могут отпечатать даже целый корпус танка Abrams M1.

Напомним, 12 октября Boeing впервые испытал в воздухе модернизированный AH-64E Apache.

17 июля армия США подписала контракт на модернизацию ударных вертолетов Apache.