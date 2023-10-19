Удар по Крыму: ракеты попали в склад боеприпасов Черноморского флота РФ, — росСМИ

Оккупационные власти до сих пор утверждают, что ПВО все сбила и пожаров не было. Однако, по данным журналистов, в результате прилета один солдат получил ранения, а повреждения зафиксированы на территории воинской части.

18 октября на территории временно оккупированного Крыма произошел взрыв со вторичной детонацией. Оказалось, что под удар попал склад боеприпасов Черноморского флота РФ. Об этом сообщает ASTRA.

Удар пришел по территории н.п. Сахарная Головка, что находится вблизи Севастополя. Одна из ракет поразила один из складов Черноморского флота РФ, утверждают источники издания. Также из-за обстрела один военнослужащий получил ранения, и была повреждена воинская часть.

Кроме этого из-за угрозы ракетного удара оккупанты эвакуировали 350 полицейских из здания МВД РФ.

Взрыв в Сахарной Головке — что известно

Днем 18 октября прогремели взрывы в районе Севастополя. Представитель оккупационных властей Михаил Развожаев заявил, что в районе Кара-Кобы якобы сбили ракету, боевая часть которой сдетонировала на земле. Он также утверждал, что никаких повреждений инфраструктуры нет, как и пожаров.

Сообщение Развожаева относительно ракетного удара в Крыму

Также жители т.о. Крыма заявили, что видели якобы беспилотник, а перед тем от взрыва задрожали окна.

Сахарная Головка находится рядом с Севастополем

Напомним, ночью на 17 октября в захваченном ВС РФ Крыму также прогремели взрывы. Сообщалось, что российская ПВО сбила несколько беспилотников.

Утром 19 октября в Ростовской области прогремели взрывы. Местные власти утверждают, что сработала ПВО.