Удар ATACMS по аэродромам РФ: западные эксперты подробно описали последствия атаки (фото)

Аналитики подчеркнули, что ракеты ATACMS с кассетной боевой частью идеально подходят для поражения "мягких" целей, таких как вертолеты, самолеты, радары систем ПВО и т.д.

Западные военные эксперты проанализировали спутниковые снимки, на которых были зафиксированы последствия ракетного удара по аэродромам с российской техникой в Бердянске. В целом они подтвердили данные украинских официальных лиц о степени разрушения в результате атаки баллистических ракет с кассетными боеприпасами. О подробном анализе последствий ракетного удара рассказали 18 октября обозреватели The War Zone.

На спутниковых снимках Planet Labs, что вдоль главной взлетно-посадочной полосы и прилегающих к ней рулежных дорожек в восточной части аэропорта Бердянска имеется не менее девяти отчетливых следов пожара, в большинстве случаев с обломками. Места с выгоревшими участками совпадают с местами стоянок российских вертолетов на более ранних снимках.

Спутниковый снимок аэродрома в Бердянске. Источник: Planet Labs

Вдоль длинной рулежной дорожки, идущей параллельно основной взлетно-посадочной полосе, припаркованы еще как минимум три вертолета, но по снимкам невозможно определить, получили ли они какие-либо повреждения или нет. Вдоль восточной части основной взлетно-посадочной полосы ведется активная работа по уборке поврежденных и разрушенных вертолетов и других обломков.

Также уже появились фотографии неразорвавшихся суббоеприпасов на земле в Бердянске.

"Их обезвреживание потребует, по крайней мере, некоторого времени и, в свою очередь, может затруднить работу по возобновлению полетов на передовой оперативной базе в полном объеме", — отметили аналитики.

Спутниковый снимок аэродрома в Бердянске. Источник: Planet Labs

В то же время при ближайшем рассмотрении снимков не видно повреждений ни систем ПВО, ни другой специальной техники, ни крупных сооружений. Однако было подчеркнуто, что кассетные боеприпасы, подобные тем, что находятся в ракетах ATACMS, которые получила Украина, могут легко нанести значительный ущерб или уничтожить цели таким образом, что их невозможно будет увидеть на имеющихся спутниковых снимках.

При этом были приведены характеристики поставленных Украине ракет ATACMS. Они имеют боевую часть, состоящую из 950 относительно небольших суббоеприпасов M74. И хотя площадь их рассеивания зависит от высоты выброса, типичная площадь поражения боеголовки MGM-140A составляет около 110 000 кв. метров.

Останки боеголовки MGM-140A ATACMS Block I

Эксперты акцентировали на том, что кассетные боеголовки ракет ATACMS идеально подходят для уничтожения таких "мягких" целей на открытом пространстве, как вертолеты, самолеты, антенны радаров систем ПВО и т.д.

"Спутниковые снимки наглядно демонстрируют, насколько эффективным был удар по Бердянску благодаря возможностям этих ракет", — подытожили аналитики.

Ранее мы подробно рассказали о кассетных боеголовках MGM-140B для американских ракет ATACMS, а также об основных принципах работы этого вооружения.