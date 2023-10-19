"Ангел Бахмута": в Днепре простились с волонтеркой из Великобритании (фото)

Татьяна Милард погибла в ДТП, когда везла автомобиль для украинских защитников по аварийному участку дороги. Трагедия произошла в Покровском районе Донецкой области, женщина находилась за рулем 15 часов.

В Днепре простились с волонтером из Великобритании Татьяной Милард. 9 октября она погибла в ДТП в Покровском районе Донецкой области, когда везла из Великобритании автомобиль для ВСУ. Об этом сообщает "Суспільне".

По словам родственника, она находилась за рулем 15 часов и примерно в 100 километрах от Славянска заехала на участок дороги, где проводился ремонт.

Прощание с погибшей волонтеркой

"Навигатор повел Татьяну через дамбу, потому что настроен так, не знаю, — сказал родственник Андрей. — Татьяна была очень уставшей. Ее Range Rover развернуло, и она оказалась в водоеме".

Татьяна родилась в Бахмуте, а 14 лет назад переехала в Великобританию, где стала профессиональной массажисткой и открыла компанию. С началом полномасштабной войны, она вернулась в Украину и стала волонтерить, рассказал ее муж Крис.

"Таня сказала мне, что она не может прекратить помогать, что невозможно смотреть, как все эти люди страдают, гибнут, — рассказал муж. — Она взяла деньги, уехала в Польшу, купила машину скорой помощи, которую наполнила медицинской помощью. Ее знали как "Ангел Бахмута".

По словам других родственников погибшей, она учредила благотворительный фонд в Великобритании, собирала средства и закупала необходимые вещи для ВСУ.

Муж погибшей волонтерки

В прошлом году прошла курсы тактической медицины и спасала раненных под Кременной.

"Было много раненых и она вывозила: забрала, вывезла, привезла, снова. И это могло почти сутки такое продолжаться <…> Она была ангел у нас в лесу. Она с нами почти четыре месяца пробыла. Это очень тяжелая потеря", – рассказал военнослужащий Денис.

Прощание с Татьяной также состоится в Киеве, похоронят ее в Великобритании.

Родственник погибшей Андрей

Погибла волонтерка из Великобритании: подробности

В полиции Донецкой области сообщили, что трагедия произошла 9 октября в селе Гришино, примерно в 9 часов.

"Предварительно установлено, что 42-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля, двигалась по плотине пруда и съехала в воду", — говорится в публикации.

Женщина погибла на месте происшествия. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Спасатели достают автомобиль из воды

Спасатели, приехавшие на место происшествия, с помощью специальной техники вытащили на берег затонувший автомобиль с телом женщины.

Напомним, что на единственном КПП между Украиной и РФ не справляются с потоком украинцев.

Также сообщалось, что в Одессе задержали агента РФ, который корректировал обстрелы и представлялся спасателем.