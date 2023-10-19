В Москве завод по выпуску ракет для ПВО построили в 500 метрах от жилых домов, — росСМИ

По данным журналистов, индустриальный парк "Руднево", где планируется выпуск ракет, расположен в непосредственной близости от жилых домов.

В Москве на территории индустриального парка "Руднево" завершили строительство завода, переданного оборонному предприятию "Алмаз-Антей". В скором времени на территории завода планируют запустить производство ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.

Отмечается, что на открытии завода присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, глава российского Минобороны Сергей Шойгу, а также министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В правительстве Москвы сообщили, что завод построили за восемь с половиной месяцев, что стало рекордом.

Гендиректор "Алмаз-Антей" Ян Новиков заявил, что, согласно планам, концерн запустит производство ракет к октябрю 2024 года.

"Сегодня мы принимаем эстафету. Перед нами стоит не менее фантастическая задача: в кратчайшие сроки смонтировать оборудование, обучить людей, выпустить контрольную партию", — уточнил Новиков. По данным правительства Москвы, завод будет обрабатывать, собирать и испытывать выпускаемую продукцию.

Издание "Важные истории" обратило внимание на то, что индустриальный парк "Руднево", где планируется запустить производство ракет, находится в непосредственной близости с жилыми домами. Завод от ближайшего дома отделяют около 500 метров, согласно "Яндекс Картам".

Строительство завода было начато в 2020 году, а в августе прошлого года мэр Москвы Собянин сказал, что появление индустриального парка решает проблему нехватки рабочих мест.

С его слов, район Некрасовка строился "как жилой спальный район в самых плохих традициях прошлого — без рабочих мест, без объектов соцкультбыта". Появление парка проблему решает, отметил мэр.

Напомним, что западные эксперты подробно описали последствия удара по аэродромам ВС РФ.

Также 19 октября сообщалось об ударе по Крыму: ракеты попали в склад боеприпасов Черноморского флота.