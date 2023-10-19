"Ситуация усложняется": в Секторе Газа погибла украинка, — посол Корнийчук (видео)

По словам дипломата, активистам удалось установить все персональные данные жертвы, однако больше подробностей о гибели не прозвучало.

В Секторе Газа после обстрелов погибла еще одна гражданка Украины. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона 19 октября.

По его словам, за последнюю ночь активисты подтвердили гибель женщины с украинским паспортом, ее персональная информация была установлена. Это уже 18-й случай за время войны, которая началась 7 октября после нападения боевиков из ХАМАС.

Гибель также подтвердил руководитель отделения посольства Украины при Палестинской Национальной Администрации Максим Текин в комментарии "Суспiльне". При каких обстоятельствах это произошло и где находилась жертва — неизвестно.

Отдельно Евгений Корнийчук отметил, что количество граждан Украины, которые нуждаются в эвакуации из Сектора Газа возросло до 308 человек. В ближайшие несколько дней таких людей может стать еще больше.

"Относительно Сектора Газа ситуация, к сожалению, еще больше усложняется. У нас в списке на эвакуацию количество людей уже перевалило за 300. Сейчас 308, но оно увеличивается постоянно. Я думаю, что может подойти к отметке 400 в течение следующего дня-двух. Надеюсь, что эвакуация все же начнется", — заявил посол Украины в Израиле.

К слову, Украина, Молдова и Румыния договорились объединить свои усилия для того, чтобы помочь выбраться гражданам из Сектора Газа. Об этом сообщили в МИД Молдовы по итогам переговоров кишиневского, бухарестского и киевского дипломатов.

"Это сотрудничество позволит провести быструю и безопасную эвакуацию наших граждан через пункт пропуска Рафах на границе с Египтом", — говорится в сообщении.

Пока что единственный пограничный пункт между Сектором Газа и Египтом не работает.

Напомним, 19 октября сообщалось, что президент США Джо Байден обратится к американцам, где расскажет, как Вашингтон ответит на войну в Украине и Израиле. Глава Белого дома собирается обратиться к гражданам США около 3 часов ночи 20 октября по киевскому времени.