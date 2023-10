Большая война на Востоке. Когда и как Израиль ответит Ирану

После нападения ХАМАСа на Израиль риск эскалации в регионе стал очень реальным, и перспектива большой региональной войны крайне близка. Более того, это может стать началом нового опасного витка в ирано-израильском конфликте — войны, не имеющей очевидных развязок и конечных точек.

Шокирующее вторжение ХАМАС в Израиль, вероятно, станет переломным моментом на Ближнем Востоке. Как 11 сентября 2001 года заставило Америку изменить свой подход к региону, так и варварская атака 7 октября и разворачивающаяся сейчас война, вероятно, заставят пересмотреть политику Израиля в отношении своих врагов, и особенно в отношении Ирана. Ирано-израильский конфликт остается недооцененной линией разлома на Ближнем Востоке. Как я утверждаю в своей готовящейся к изданию книге, стремление Ирана свергнуть израильское государство является краеугольным камнем его региональной внешней политики и оказывает значительное влияние на политику Ливана, Сирии и Ирака. Это вездесущий фактор во всех региональных конфликтах, в которых участвует Иран, в том числе и в Йемене, и именно этот аспект иранской внешней политики имеет наибольший потенциал для разжигания более масштабной войны. Хотя Израиль не возложил вину за теракты на Иран, вероятность того, что в какой-то момент Иран будет так или иначе фигурировать в ответных действиях Израиля, очень высока. Пока же Иран может считать, что ухудшение ситуации в Израиле и разрушения в Газе отвечают его стратегическим интересам.

Фокус перевел статью Афшона Остовара о том, как изменится Ближний Восток после нападения ХАМАС 7 октября.

В последние годы ирано-израильская вражда, подпитываемая развитием ядерной программы Ирана и его кампанией по поставке оружия союзникам в Ливане, Сирии и Газе, неуклонно накаляется. Угроза Израилю со стороны Ирана очевидна: последний окружил Израиль хорошо вооруженными боевиками. Эти группировки — например, ХАМАС, "Хезболла", "Палестинский исламский джихад" — разделяют приверженность Ирана уничтожению Израиля как еврейского государства и зависят от помощи Тегерана в поддержании своей власти и военной мощи. В ответ на подобные провокации Израиль проводит внутри Ирана убийства и диверсии, направленные на сдерживание его ядерной, беспилотной и ракетной программ, а также наносит регулярные авиаудары по иранским военным объектам и каналам поставок оружия в Сирии. Способность Израиля проникать через границы Ирана, убивая военных командиров и взрывая тщательно охраняемые объекты, создала впечатление игры в одни ворота. Израиль нанес Ирану гораздо больший ущерб, чем наоборот, а попытки Ирана нанести ответный удар, например, многочисленные заговоры с целью убийства высокопоставленных израильтян за рубежом, как правило, терпели неудачу. Более того, у Ирана до сих пор не было возможности нанести ощутимый удар внутри Израиля.

Несмотря на активную секретную кампанию Израиля, Иран не сдавался. То, что произошло 7 октября, стало плодом настойчивых усилий Ирана по укреплению боевых группировок и подрыву чувства безопасности Израиля. Однако ХАМАС — это лишь одна из составляющих более широкой и многовекторной стратегии Ирана. И даже если Израилю удастся уничтожить или окончательно ослабить ХАМАС, это не положит конец иранской матрице угроз. Поэтому вполне вероятно, что война в Газе — лишь начало более масштабного, продолжительного и гораздо более сложного конфликта. Это не обязательно означает, что она приведет к открытой региональной войне, но Израиль вряд ли ограничится Газой и в какой-то момент, скорее всего, обратит свое внимание на Иран.

Вполне вероятно, что война в Газе — лишь начало более масштабного, продолжительного и гораздо более сложным конфликтом Фото: Mahmud Hams

Иранский след?

Какую роль в терактах 7 октября мог сыграть Иран, пока неясно. Представитель ХАМАС Гази Хамад, по некоторым данным, заявил BBC, что его группировка "получила прямую поддержку из Ирана". В сообщении Wall Street Journal приводятся слова анонимных "высокопоставленных членов" ХАМАС и "Хезболлы", которые утверждают, что Тегеран санкционировал теракты 2 октября и что члены Корпуса стражей исламской революции — главной стратегической силы Ирана — сыграли важную роль в оперативном планировании, которое началось в августе. Аналогичным образом New York Times со ссылкой на анонимные источники в Иране, связанные с Корпусом стражей исламской революции и "высшим руководством", и сирийца, связанного с "Хезболлой", утверждает, что "узкий круг лидеров из Ирана, "Хезболлы" и ХАМАСа помогал планировать нападение более года назад, готовил боевиков и был заранее осведомлен о нем". Беспрецедентный характер вторжения ХАМАСа и изощренность его замысла наводят на мысль о помощи извне, а Корпус стражей исламской революции, оттачивавший свое мастерство в Ираке, Сирии и Йемене, превосходит своих мощных противников в ведении асимметричной и партизанской войны. И хотя иранские официальные лица приветствуют эти нападения, называя операцию "Потоп Аль-Акса", имея в виду святое место в Иерусалиме, они отрицают свою причастность к ним. Во вторник верховный лидер Али Хаменеи похвалил боевиков ХАМАСа, убивавших невинных мужчин, женщин и детей, сказав: "Мы целуем лбы и руки находчивых и умных организаторов" этой операции. При этом он высказался о непричастности Ирана: "Те, кто говорит, что недавняя сага — дело рук не палестинцев, ошибаются".

Иран отрицает своей причастности к нападею ХАМАСа на Израиль Фото: Getty

Даже если многолетняя финансовая и военная поддержка, оказываемая иранским режимом ХАМАСу, делает его соучастником, Израиль не дал никаких официальных указаний на то, что Иран непосредственно причастен к терактам 7 октября. Анонимный израильский чиновник заявил CNN, что, хотя Иран мог не знать о времени нападения, он знал об "операции ХАМАСа до того, как она произошла". Американские официальные лица также не сделали выводов о непосредственной роли Ирана, хотя и признают, что военная поддержка группировок Газы предполагает, по крайней мере, косвенную связь. Анонимные американские чиновники заявили газете New York Times, что они располагают разведывательными данными, указывающими на то, что некоторые иранские официальные лица, обычно находящиеся в курсе событий, были удивлены терактами. Морган Мьюир, высокопоставленный сотрудник американской разведки, сообщил членам Конгресса на брифинге, что "американские агентства располагают разведывательной информацией, противоречащей утверждениям о том, что Иран помогал планировать нападение".

Доказательства возможной причастности Ирана пока скудны и противоречивы Фото: Al Jazeera

Таким образом, доказательства возможной причастности Ирана пока скудны и противоречивы. Учитывая, что ни израильские, ни американские спецслужбы, похоже, не знали об этом заговоре в течение нескольких месяцев, пока он планировался, и не обнаружили ничего исключительного в той информации, которой они располагали, неудивительно, что круг осведомленных лиц — как в самом ХАМАСе, так и в сторонних организациях, которые могли поддержать эту попытку, — был минимальным, а те, кто знал о деталях заговора, проявили исключительное усердие в защите этой информации от внешнего наблюдения. Вероятно также, что планирование этой атаки было очень закрытым, и даже те члены ХАМАСа, которые принимали в ней участие, знали только свои ограниченные роли в общем сценарии.

Нежелательная позиция

Вероятно, ясность в этом вопросе наступит еще не скоро, и даже если Израиль в ближайшие недели и месяцы попытается проанализировать провал своей разведки, некоторые детали могут так и остаться неизвестными. Кроме того, даже если израильские официальные лица придут к выводу о причастности Ирана, поспешные действия по его обвинению будут представлять собой скорее опасность, чем возможность. Если бы Израиль окончательно определил, что виновником является Иран, то потребовались бы ответные меры. В условиях, когда операции в Газе и кризис с заложниками все еще продолжаются и являются очевидными приоритетами, Израиль не в состоянии расширять конфликт. Соединенные Штаты находятся в ином, но столь же нежелательном положении. Сосредоточившись на Украине и Китае, администрация Джозефа Байдена еще меньше заинтересована в обострении напряженности в отношениях с Ираном, а тем более не готова ввязываться в новую войну на Ближнем Востоке. Иран и его посредники угрожают ответными мерами в случае расширения конфликта с Израилем или вмешательства США. Существует также вполне реальная возможность распространения войны на Ливан, где уже происходят периодические трансграничные перестрелки между Армией обороны Израиля и боевиками на юге Ливана. Израиль не может с легкостью вести войну на несколько фронтов и, скорее всего, будет стремиться избежать ненужной эскалации в отношениях с Ираном и его сторонниками, пока это возможно. Соединенные Штаты, в свою очередь, стремятся избежать излишней траты своих ресурсов.

Как бы ни хотели Израиль и США избежать более масштабного конфликта, Иран и его сателлиты также могут пойти на обострение, что приведет к непреднамеренной эскалации. Хотя иранский блок, скорее всего, не стремится к широкой открытой войне, они явно чувствуют себя комфортно, заигрывая с ней. Отчасти Ираном и его спутниками движет ощущение того, что Израиль уязвим и слаб как никогда. Этому способствуют внутриполитические разногласия в Израиле (которые ярко проявились в начале этого года в связи с попыткой премьер-министра Биньямина Нетаньяху ослабить судебную систему страны), напряженность на Западном берегу и рост антипалестинских настроений со стороны групп поселенцев. Авраамские соглашения стали единственным контраргументом, опровергающим мнение об упадке Израиля, а усилия администрации Байдена по заключению соглашения, которое привело бы к нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, еще больше укрепили бы региональную интеграцию Израиля.

Время терактов могло быть выбрано специально, чтобы сорвать сближение Саудовской Аравии и Израиля, но вряд ли они были продиктованы только этим мотивом. Это объясняется тем, что Иран уже не одно десятилетие работает над укреплением своих прокси, чтобы добиться успеха в борьбе с Израилем, и эта кампания, особенно в Секторе Газа, постоянно набирает обороты. Корпус стражей исламской революции разработал для ХАМАСа и "Палестинского исламского джихада" специальные системы вооружений, позволяющие этим группировкам производить ракеты малой и средней дальности из недорогих и легкодоступных промышленных материалов. Аналогичную, хотя и более масштабную работу Корпус стражей исламской революции проводит с ливанской группировкой "Хизбалла", поставляя ей современные ракеты, управляемые противотанковые и противокорабельные боеприпасы, а также беспилотники, способные наносить удары в глубине территории Израиля. Запасы оружия группировок Газы и "Хезболлы" укрыты в подземных тоннелях и размещены в густонаселенных кварталах. Таким образом, "Хезболла" и ХАМАС могут наносить удары по большинству крупных израильских населенных пунктов с помощью оружия, находящегося вне зоны видимости, и даже несмотря на наличие у Израиля высокотехнологичных систем противовоздушной обороны, определенная часть ракет и беспилотников все равно может пробиться и убить мирных жителей Израиля.

С учетом ракет, бомб и беспилотников Корпуса стражей исламской революции, размещенных в Сирии, а также высокоточных ракет большой дальности на своей территории, Израиль со всех сторон окружен угрозами. Даже обладая превосходящей военной мощью, Израиль не может с легкостью уничтожить это оружие, а любая попытка уменьшить его запасы военным путем неизменно приведет к массовым жертвам среди гражданского населения. Нынешние операции Израиля в Газе развиваются именно так, как и предполагали ХАМАС и Иран. Они знают, что Израиль не может всерьез бороться с ХАМАСом, не убивая при этом ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей. Чем больше гибнет мирных палестинцев, тем больше Израиль теряет моральные позиции и тем больше настроений в регионе (в том числе и в арабских странах, враждебных ХАМАСу) будет против Израиля. Эта реальность дает Ирану уверенность в том, что его стратегия в отношении Израиля работает. Тегерану не нужна тотальная война против Израиля, чтобы победить его; достаточно подбрасывать дрова в огонь. Независимо от того, принимал ли Иран непосредственное участие в нападении или просто предоставил средства, нападение ХАМАСа, ответ Израиля и бойня, которую принесет новая война в Газе, способствуют реализации планов Ирана.

Заключение

Стратегия Ирана против Израиля была терпеливой. Режим стремился убить врага тысячью порезов, а не подавляющей силой. Однако атаки в октябре вынудили Израиль действовать. Если Израиль действительно стремится покончить с нависшими угрозами, ему придется расширить сферу своего влияния далеко за пределы Газы и начать противостоять Ирану. Очевидно, что до сих пор израильский подход к Ирану был неэффективным. Новый один раунд ответных тайных действий Израиля будет недостаточным для того, чтобы изменить расчеты Ирана, привлечь его к ответственности за соучастие или уменьшить угрозу, которую он и его союзники представляют собой. Таким образом, Израилю придется менять правила игры, а что это может повлечь за собой и как долго это продлится, можно только догадываться. Одно можно сказать с уверенностью: ситуация будет ухудшаться. Риск эскалации очень реален, и перспектива широкой региональной войны крайне близка. Более того, это может стать началом нового опасного витка в ирано-израильском конфликте — войны, не имеющей очевидных развязок и конечных точек.

Об авторе

Афшон Остовар — доцент Военно-морской аспирантуры и старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований. Автор отмеченной наградами книги "VanGuards of the Imam: Religion, Politics, and Iran’s Revolutionary Guards", а также готовящейся к изданию книги "Wars of Ambition: The United States, Iran, and the Struggle for the Middle East".