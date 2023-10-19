"Работают подготовленные бойцы": в НГУ рассказали о ситуации на Купянско-Лиманском направлении

На этом участке фронта Силам обороны Украины удалось захватить господствующие высоты и ключевые позиции и обустроить там оборону.

На Купянско-Лиманском направлении российские оккупанты запланировали зайти в тыл к Силам обороны, а также захватить город Купянск. Однако, врагу не удается этого сделать, поскольку украинские защитники крепко держат оборону и не отдали врагу ни одного сантиметра земли. Об этом "Еспресо" рассказал начальник пресс-службы штурмовой бригады "Стальной кордон", подполковник Иван Шевцов.

По его словам, Силам обороны Украины на этом участке фронта удалось захватить господствующие высоты и ключевые позиции, обустроить там оборону, и сейчас они готовятся к зиме.

"По состоянию на сейчас ни одного сантиметра земли мы не отдали. У нас было время для того чтобы окопаться, сделать блиндажи, подготовить хорошие огневые позиции. На этом направлении работают подготовленные военнослужащие. Это бойцы, которые прошли Клещеевку, Бахмут и сейчас крепко держат оборону на Купянском направлении", — сказал Шевцов.

Напомним, что по данным британской разведки 19 октября, российское наступление на востоке Украины сталкивается с серьезными трудностями. ВСУ оказывают жестокое сопротивление, но в то же время оккупанты продолжают наращивать силы и средства.

13 октября в военной администрации Авдеевки рассказали о российском наступлении на город. ВС РФ пытаются окружить населенный пункт с двух сторон.