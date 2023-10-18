Захват Купянска: разведка Британии оценила вероятность успехов ВС РФ на фронте

По данным ведомства, российское наступление на востоке Украины сталкивается с серьезными трудностями. Украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление, но в то же время оккупанты продолжают наращивать силы и средства.

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За последние две недели значительно возросла наступательная активность российских войск на направлении Купянск — Лиман. Однако украинские войска смогли сдержать продвижение противника. Об этом сказано в отчете Военной разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 19 октября.

Там, по данным военных Соединенного Королевства, Россия бросила на штурм части 6-й и 25-й общевойсковых армий (ОА) и 1-й гвардейской танковой армии. В разведке отметили, что атаки прошли "с ограниченным успехом", а целью оккупантов является создание буферной зоны вокруг оккупированной части Луганской области.

"Весьма вероятно, что эта деятельность является частью продолжающегося российского наступления по нескольким направлениям на востоке Украины. Целью российских сухопутных войск на направлении Купянск — Лиман, вероятно, является продвижение на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области", — сказано в отчете.

Однако, как отмечает разведка Великобритании, украинские войска сохраняют значительное оборонительное присутствие на этом направлении, и маловероятно, что оккупационным силам удастся добиться серьезного оперативного прорыва.

При этом в ведомстве предупредили, что в последние месяцы российские сухопутные войска наращивали боевой потенциал на направлении Купянск — Лиман.

Ситуация на направлении Лиман-Купянск

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ от 18 октября, на Купянском направлении в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" украинские военные сумели отразить более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка в Харьковской области, а также еще 9 атак у села Надия Луганской области. При этом на Лиманском направлении враг не проводил наступательных действий.

Важно

Атакуют колоннами и "мясными" штурмами: ВС РФ концентрируют усилия на захвате Купянска

Напомним, 16 октября в Госпогранслужбе сообщили, что ВС РФ на Купянском и Лиманском направлениях предпринимают "мясные штурмы" и готовят окружение Купянска Харьковской области — оккупантам поставили задачу взять город до наступления холодов.

Напомним также, 13 октября в военной администрации Авдеевки рассказали о российском наступлении на город. ВС РФ пытаются окружить населенный пункт с двух сторон.