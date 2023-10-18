Захоплення Куп'янська: розвідка Британії оцінила ймовірність успіхів ЗС РФ на фронті

За даними відомства, російський наступ на сході України постає перед серйозними труднощами. Українські війська чинять жорстокий опір, але водночас окупанти продовжують нарощувати сили та засоби.

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За останні два тижні значно зросла наступальна активність російських військ на напрямку Куп'янськ — Лиман. Однак українські війська змогли стримати просування противника. Про це йдеться у звіті Військової розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 19 жовтня.

Там, за даними військових Сполученого Королівства, Росія кинула на штурм частини 6-ї та 25-ї загальновійськових армій (ЗА) і 1-ї гвардійської танкової армії. У розвідці зазначили, що атаки пройшли "з обмеженим успіхом", а метою окупантів є створення буферної зони навколо окупованої частини Луганської області.

"Досить імовірно, що ця діяльність є частиною тяглого російського наступу за кількома напрямками на сході України. Метою російських сухопутних військ на напрямку Куп'янськ — Лиман, імовірно, є просування на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області", — сказано у звіті.

Однак, як зазначає розвідка Великої Британії, українські війська зберігають значну оборонну присутність на цьому напрямку, і малоймовірно, що окупаційним силам вдасться домогтися серйозного оперативного прориву.

При цьому у відомстві попередили, що останніми місяцями російські сухопутні війська нарощували бойовий потенціал на напрямку Куп'янськ — Лиман.

Ситуація на напрямку Лиман-Куп'янськ

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ від 18 жовтня, на Куп'янському напрямку в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" українські військові зуміли відбити більше ніж 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка в Харківській області, а також ще 9 атак біля села Надія Луганської області. При цьому на Лиманському напрямку ворог не проводив наступальних дій.

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Атакують колонами та "м'ясними" штурмами: ЗС РФ концентрують зусилля на захопленні Куп'янська

Нагадаємо, 16 жовтня в Держприкордонслужбі повідомили, що ЗС РФ на Куп'янському та Лиманському напрямках здійснюють "м'ясні штурми" і готують оточення Куп'янська Харківської області — окупантам поставили завдання взяти місто до настання холодів.

Нагадаємо також, 13 жовтня у військовій адміністрації Авдіївки розповіли про російський наступ на місто. ЗС РФ намагаються оточити населений пункт із двох боків.