Взяти до настання холодів: ЗС РФ готують оточення Куп'янська, — ДПСУ (відео)

За словами спікера штурмової бригади Держприкордонслужби "Сталевий кордон" Івана Шевцова, окупанти посилили авіаобстріли і кидають "м'ясо" на штурм позицій, аби вийти до кордону біля річки Оскіл до зими.

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Збройні сили Росії на Куп'янському та Лиманському напрямках здійснюють "м'ясні штурми" й готують оточення Куп'янська Харківської області. Про це повідомив начальник пресслужби штурмової бригади Держприкордонслужби "Сталевий кордон", підполковник Іван Шевцов у коментарі телеканалу Espreso TV.

Він пояснив, що такі "м'ясні штурми" включають групи від 50 до 100 військовослужбовців, які вирушають на атаку у вельми ризикований спосіб. Зазначається, що з кожних 100 окупантів лише 10-20 повертаються живими.

За словами Швецова, попри збільшення кількості авіаобстрілів, окупанти не досягають успіхів на цих напрямках. На зазначених напрямках проти ЗСУ ворог виставив першу танкову армію, 25-ту армію РФ і підрозділи "Шторм Z", а також мобілізованих з мобілізованих жителів окупованого Донбасу. При цьому озброєння у них найрізноманітніше — від радянських гармат до сучасної зброї.

"Тобто є "заряджені" військовослужбовці, а є звичайні мобілізовані, у яких зброя радянського зразка. Буквально вчора підрозділ "Сталевого кордону" знищив радянську автоматичну гармату 40-х років. Тобто вони вже використовують навіть якісь музейні експонати на нашій ділянці", — зазначив Шевцов.

За його словами, ЗС РФ спробують узяти Куп'янськ до настання холодів.

"Це говорить про те, що ворог хоче прорватися в Куп'янськ. До настання зими, до настання несприятливих погодних умов, хоче вийти на рубіж, що проходить лівим берегом річки Оскіл", — пояснив речник Держприкордонслужби.

Шевцов підкреслив, що Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий є стратегічно важливими пунктами, які мають хороші залізничні під'їзди, що робить їх критично важливими для російських окупантів.

Нагадаємо, раніше сержант роти ударних БПЛА та артророзвідки 92-ї окремої механізованої бригади Олесь Маляревич розповів, що на Куп'янському напрямку ЗС РФ хочуть відновити втрачені позиції. Для цього вони хочуть пройти приблизно 20 км, щоб вийти на лівий берег річки Оскіл.

Нагадаємо, 13 жовтня у МВА Авдіївки розповіли про російський наступ на місто. Окупанти намагаються оточити населений пункт із двох боків.