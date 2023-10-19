Прикрытые камуфляжем и шинами: РФ разместила МиГ-31 с "Кинжалами" в Крыму (фотофакт)

Спутниковые снимки от 15 октября показали, что на аэродроме "Бельбек" размещены российские истребители. Речь идет о Су-30, Су-27 и МиГ-31.

Вооруженные силы Российской Федерации разместили боевые самолеты на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Севастополе. Об этом сообщил OSINT-аналитик MT Anderson в соцсети X (Twitter).

Аналитик опубликовал спутниковые снимки от 15 октября, которые показывают, что на аэродроме, который использует РФ, появились четыре новых истребителя — МиГ-31, Су-30 и Су-27.

"Стоит посмотреть, учитывая потенциал новых МиГ-31 в Бельбеке. Несмотря на то, что вокруг несколько Су-30 и Су-27, некоторые покрыты камуфляжной сеткой и шинами, кажется, что на линии полета есть 4 МиГ-31", — написал MT Anderson.

Напомним, 18 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что над Черным морем на постоянной основе будет осуществляться патрулирование истребителей МиГ-31, которые оснащены ракетами "Кинжал" с дальностью более тысячи километров. По словам российского лидера, патрулирование якобы не является угрозой от РФ, а страна просто будет осуществлять "визуальный контроль с помощью оружия".

19 октября обозреватели Bulgarian Military рассказали, что патрулирование российского истребителя над Черным морем будет иметь большое значение для того, чтобы Восточное Средиземноморье оказалось в зоне поражения сверхзвукового вооружения. Они считают, что Кремль пытается не допустить свержения правительства в Сирии

17 октября стало известно, что украинское подполье зафиксировало, как в аэропорту "Бельбек", который размещен во временно оккупированном Крыму, оккупанты разгружали военные материалы. Партизанское движение "Атеш" считает, что российские военные могут перебрасывать через этот аэродром оружие и боеприпасы, полученные от Ирана и Северной Кореи.