"Живой процесс": в Украине появилась возможность отслеживать состояние укрытий (фото)

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин представил проект "Железное укрытие". Он объяснил, что количество доступных укрытий меняется после каждой ревизии.

В Украине начал работу сайт "Железное укрытие", на котором граждане смогут отслеживать ситуацию с укрытиями. Об этом, как передала корреспондентка медиа "Суспільне", 19 октября объявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"Мы запускаем сегодня рабочий портал, который называется "Железное укрытие", в котором можно постоянно находить информацию о том, какие укрытия уже приведены в порядок, какие укрытия в процессе ремонта, и какие укрытия в планах", — рассказал он.

Заместитель министра Тимур Ткаченко добавил, что информация о состоянии укрытий будет публиковаться на сайте по областям.

"Мы показываем ситуацию в разрезе каждой области, региона и населенного пункта. Вы сможете увидеть подробнее на сайте", — объяснил он.

Ткаченко отметил, что сейчас в Украине есть 61 803 укрытия. Он заверил, что эта цифра будет постоянно меняться.

"По результатам каждой ревизии мы значительное количество укрытий убираем из фонда, и часть потом снова добавляем. Это живой процесс", — подчеркнул Камышин.

Глава министерства заявил, что до конца года правительство планирует отремонтировать 2 956 укрытий. По его словам, 3 891 укрытие уже привели в порядок.

Сайт проекта "Железное укрытие" Фото: Скриншот

Напомним, в ГСЧС анонсировали запуск единой информационной системы "Учет и визуализация фонда защитных сооружений гражданской защиты". Как объяснили в ведомстве, с помощью нее украинцы смогут находить ближайшие удобные для себя укрытия.

23 июня президент Владимир Зеленский рассказал о результатах проверок состояния укрытий в Украине. Он отметил, что "особенно циничная и позорная" ситуация сложилась в городах, которые имеют "значительный финансовый ресурс".