Третья атака за сутки: в Ираке обстреляли авиабазу США, — СМИ

Иракские военные закрыли территорию вокруг базы. Источникам СМИ неизвестно, есть ли жертвы и разрушения в результате атаки по американской авиабазе.

Вечером 19 октября на западе Ирака атаковали авиабазу США "Айн эль-Асад". Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

Издание отметило, что на авиабазе размещены американские и другие международные силы в западном Ираке. В частности, внутри базы раздавались звуки взрывов. Журналисты сообщили, что авиабаза подверглась ракетному обстрелу и атаке беспилотных летательных аппаратов. Зато иракские военные отметили, что закрыли территорию вокруг базы и начали поисковую операцию.

По информации источников СМИ, пока неизвестно, есть ли жертвы и разрушения в результате атаки. Журналисты добавили, что это третья атака на авиабазы США, размещенные в Ираке, за менее чем 24 часа.

Тогда как издание Shafaq News со ссылкой на собственные источники сообщило, что авиабаза "Айн эль-Асад" была обстреляна из РСЗО "Град".

Напомним, 18 октября в Ираке был атакован беспилотниками военный аэропорт "Харир", где дислоцировались американские военные. Группировка, связанная с Ираном, "Ташкиль аль-Варитин — оперативный штаб "Наводнение Аль-Акса" взяла на себя ответственность. В тот же день американские военные предотвратили атаку дрона на авиабазу "Айн эль-Асад" на западе Ирака.

Позже стало известно, что атаки на военные базы США в Ираке совершили группировки "Ташкиль аль-Варитин" и "Аль-Мукавама аль-Исламия фил аль-Ирак". В частности, боевики использовали дроны Murad-5 и Ababil-2. СМИ со ссылкой на анонимные источники отметили, что в результате ударов по американским базам военнослужащие США получили легкие повреждения.