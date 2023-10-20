В Сирии БПЛА атаковали военную базу США и нефтяное месторождение, — СМИ (видео)

"Исламское сопротивление в Ираке" взяло на себя ответственность за атаку на военную базу "Эт-Танф". Журналисты со ссылкой на заявление группировки сообщили о попадании трех дронов, тогда как американские чиновники заявили лишь о повреждении от одного БПЛА.

В четверг 19 октября беспилотные летательные аппараты атаковали военную базу США "Эт-Танф" и нефтяное месторождение "Аль-Омар" в Сирии. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников.

Издание отметило, что на военной базе были размещены американские военные для подготовки сил в рамках широкомасштабной кампании против группировки "Исламское государство".

По словам одного из чиновников, силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник, тогда как вызвал незначительные повреждения.

Кроме этого, журналисты рассказали, что гарнизон "Эт-Танф" размещен в юго-восточной Сирии в районе, который часто используется поддерживаемыми Ираном боевиками для переправки оружия Хезболле.

Также 19 октября была совершена атака дронов на нефтяное месторождение "Аль-Омар" в восточной провинции Дайр-эз-Заур на границе с Ираком, где находились американские военные. По словам европейского активиста Омара Абу Лейла, по месторождению ударили три дрона. Тогда как оппозиционный наблюдатель за войной Рами Абдуррахман из британской Сирийской обсерватории по правам человека отметил, что было слышно пять взрывов.

По сообщению издания Shafaq News, "Исламское сопротивление в Ираке", в состав которого входят шиитские группировки, взяло на себя ответственность за атаку на американскую военную базу "Эт-Танф". Сопротивление заявило об атаке базы с помощью трех дронов, которые поразили намеченную цель.

Напомним, 18 октября беспилотники атаковали военный аэропорт "Харир" в Ираке, где находились американские военные. Также дроны пытались обстрелять авиабазу США "Айн эль-Асад" на западе Ирака.

В тот же день стало известно, что группировки "Ташкиль аль-Варитин" и "Аль-Мукавама аль-Исламия фил аль-Ирак" атаковали американские базы в Иранке с помощью дронов Murad-5 и Ababil-2.

19 октября на западе Ирака американскую авиабазу "Айн эль-Асад" атаковали. СМИ со ссылкой на источники заявили, что неизвестно, есть ли жертвы и разрушения в результате обстрела.