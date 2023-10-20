В мире растет страх перед потенциальной новой ядерной гонкой между США и Россией, — Bloomberg

По словам журналистов, Соединенные Штаты недавно провели эксперимент с фугасным взрывом на ядерном полигоне в штате Невада.

Многие аналитики опасаются, что между США и Россией начнется новая гонка ядерных вооружений. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По словам журналистов, Соединенные Штаты недавно провели эксперимент с фугасным взрывом на ядерном полигоне в штате Невада. Это произошло буквально через несколько часов после того, как Россия отменила запрет на испытания своего атомного оружия.

Издание пишет, что запасы ядерного оружия контролирует Министерство энергетики США. В этих запасах насчитывает более 5000 единиц этого вооружения. При этом, во время испытания в Неваде, как сообщается, использовались химические вещества и радиоизотопы для "проверки новых моделей прогнозируемого взрыва". В ведомстве считают, что такие испытания помогут помочь обнаружить атомные взрывы в других странах.

В материале говорится, что испытания являются законными. Официальные лица США заявляют, что ядерные боеголовки не испытывают, а проводят докритические эксперименты для проверки конструкции оружия.

Аналитики обеспокоены тем, что такие действия могут быть неверно истолкованы и привести к дальнейшей эскалации.

По словам секретаря организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберта Флойда, отказ России от соглашения вызывает большое разочарование и глубокое сожаление.

"Сейчас важнее, чем когда-либо" предотвратить возобновление испытаний", — сказал он.

Напомним, что 11 октября в России уже обвиняли США в подготовке испытаний ядерного оружия. Тогда неназванный представитель Госдепа США отверг заявления Рябкова. По его словам, это лишь очередная попытка Кремля увеличить ядерные риски, а также усилить напряженность в контексте вторжения войск РФ в Украину.