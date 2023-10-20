РФ перебрасывает корабли в Новороссийск: сколько уже перебазировалось (спутниковые снимки)

Оккупанты перебросили в Новороссийск более 10 кораблей и субмарин, среди которых носители "Кинжалов". Один из кораблей стоит на ремонте, возможно, в результате украинского поражения.

После ряда ударов Украины по российскому Черноморскому флоту оккупанты начали перебазироваться в Новороссийск. OSINT-аналитик MT Anderson подсчитал, сколько кораблей находится на морской базе.

На второй базе Черноморского флота РФ в Новороссийске сейчас находится 15 кораблей, из которых один корабль проекта 22160 "Василий Быков" находится в сухом доке. При этом по данным аналитика, по состоянию на 17 октября док был затоплен, но 19 октября его снова осушили. Возможно, это была проверка на герметичность корпуса корабля, стоящего на ремонте или что-то другое.

Всего на авиабазе находится:

2 корабля "Адмирал Григорович";

3 малых ракетных корабля проекта 21631;

3 патрульных корабля проекта 22160 "Василий Быков";

2 подводные лодки проекта 877 "Палтус";

1 малый ракетный корабль проекта "Каракурт" пришвартован возле базы;

3 больших десантных корабля проекта 775;

1 большой десантный корабль "Иван Герн".

"Петр Моргунов", 3 БДК, 2 корабля проекта "Василий Быков", 2 "Буян-М" Адмирал Макаров, 2 субмарины проекта 636 и носитель оружия Пижма "Буян-М", "Урса майор", "Адмирал Эссен" и ракетный корабль "Каракурт" Сухой док затоплен и высушен

Напомним, 11 октября в Военно-морских силах Украины сообщили, что несмотря на успешные удары по российским кораблям, о паритете в Черном море речь еще не идет. Враг имеет значительное количество ракетоносителей с "Калибрами".

19 октября росСМИ написали, что украинский ракетный удар по Крыму пришелся на склад боеприпасов Черноморского флота РФ возле Севастополя.