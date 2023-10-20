США вернут Израилю две системы "Железный купол": названо главное условие

Иерусалим получит в аренду системы противоракетной обороны, а Вашингтон будет сохранять право собственности над вооружением.

Планы Министерства обороны США включают в себя передачу двух систем противоракетной обороны "Железный купол", ранее приобретенных у Израиля, обратно этой стране с целью обеспечения ее собственной защиты от ракет. Об этом заявили неназванные американский чиновник и помощник конгрессмена Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

На брифинге, проведенном в среду, Пентагон заявил членам Конгресса, что планируется вернуть системы "Железный купол" обратно Израилю в аренду, при этом США сохраняют права собственности над ними.

Согласно заявлению помощника конгрессмена, передача систем Израилю может быть осуществлена в течение нескольких дней. Пентагон изначально рассматривал и испытывал эти системы как средство обороны территории острова Гуам от потенциальных китайских ракетных угроз.

Напомним, Армия обороны Израиля готовится провести сухопутную операцию в Секторе Газа, но пока идет подготовка израильские военные планируют ввести в действие систему ПВО и ПРО "Световой щит". Фокус выяснял, могут ли российские силы иметь аналогичные разработки и способны ли ВС РФ применить нечто похожее против украинских ракет и беспилотников.