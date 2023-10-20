Будут хорошей целью и добычей: эксперт прокомментировал появление МиГ-31 в Крыму (видео)

По словам директора Defense Express Сергея Згурца, россияне регулярно совершают одну и ту же ошибку, а задача украинской стороны — воспользоваться моментом и снизить количество носителей ракет "Кинжал".

Переброска российских истребителей на крымские аэродромы плохая идея для противника, но в то же время сыграет на руку украинской стороне. Такое мнение озвучил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" 20 октября.

По его словам, он видел кадры, которые подтверждает новое местоположение российских самолетов, которые противник хочет оставить на территории Крымского полуострова.

"Не знаю, какая давность этих снимков, но я думаю, что Россия достаточно сильно рискует, когда передислоцирует МиГ-31 в Крым. Я думаю, что это будет хорошей целью и добычей для наших систем поражения — от беспилотных комплексов и до управляемых крылатых ракет", — заявил Сергей Згурец.

Отдельно эксперт отметил, что эту ошибку россияне допускают регулярно, поэтому украинской стороне необходимо оперативно воспользоваться провалами противника и тем самым снизить количество носителей ракет "Кинжал".

"И даже если они будут выполнять регулярное патрулирование над акваторией Черного моря — то это так же не выглядит рациональным, потому что количество этих самолетов ограничено и ограничен их ресурс, если их гонять постоянно на дежурство — то это реально повлияет на снижение потенциала и возможностей этих самолетов", – добавил Сергей Згурец.

В первую очередь в Кремле решили сделать такое заявление для того, чтобы попытаться в очередной раз надавить на Запад. При этом аналитик убежден, что вскоре РФ будет вынуждена вновь переместить свои истребители из Крыма.

Напомним, 18 октября президент РФ Владимир Путин заявил о том, что его страна будет патрулировать небо над Черным морем самолетами с "Кинжалами", дальность которых якобы более 1000 километров. В то же время, он отметил, что это не угроза.