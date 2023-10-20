"Мониторим и отслеживаем": Наев назвал количество войск ВС РФ на северной границе

По словам генерал-лейтенанта, угроза сохраняется, но и Силы обороны не стоят на месте. Регулярно проводится работа по укреплению позиций.

Россия сосредоточила рядом с северной границей Украины группировку из 19 тысяч военных. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Укринформ" 20 октября.

По его словам, украинские военные продолжают ведение стабилизационной операции в определенных районах недалеко от границы с РФ на северном направлении. Обстановка остается стабильной и контролируемой, но угроза все еще существует. В частности реч идет про российскую ДРГ в Черниговской и Сумской областях.

"Мы постоянно анализируем ситуацию и принимаем соответствующие меры. Так во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ осуществляем прикрытие войск и критических объектов инфраструктуры от авиационных и ракетных ударов противника. Выполняем перевооружение войск на более современные образцы иностранного производства, в частности это касается и средств ПВО", — заявил Сергей Наев.

Особое внимание уделяется обороне на случай нового вторжения ВС РФ. Украинские Силы обороны наращивают системы минно-взрывных и невзрывных заграждений, а также совершенствуют фортификационные сооружения.

Отдельно генерал-лейтенант отметил, что россияне пытаются проводить разведку в этих регионах и запускают различное вооружения из Брянской, Курской и Белгородской областей.

"Для выполнения указанных задач Россия развернула группировку войск общей численностью около 19 тыс. человек. На вооружении подразделений находятся танки, боевые бронированные машины, артиллерийские и реактивные системы, средства ПВО и оперативно-тактические ракетные комплексы. Сейчас признаков формирования ударных группировок войск противника не замечено. Ситуацию постоянно мониторим и отслеживаем", — подытожил Сергей Наев.

Напомним, 19 октября сообщалось, что в ВСУ оценили угрозу повторного вторжения ВС РФ через Чернобыльскую зону. По словам Сергея Наева, украинская сторона отдает отчет в том, что угроза может возрасти. Чтобы усилить обороноспособность понадобится привлечь дополнительный контингент.