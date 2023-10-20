Жестокие и унизительные пытки: 90% пленных ВСУ страдали от действий РФ, - правозащитник

По словам Александра Павличенко, обращение к украинским военнопленным на территории России указывает на несовершенство международных организаций, существование которых не меняет ситуацию.

Российская Федерация проводит целенаправленную политику по жестокому обращению с украинскими военнопленными и гражданскими заложниками. Такие случаи фиксируются регулярно с 2014 года. Об этом рассказал правозащитник, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире телеканала Freedom 20 октября.

По его словам, такие агрессивные действия со стороны противника указывают на несовершенство международных институций, таких как Красный Крест и ООН. Они не могут не только изменить ситуацию, но и добиться полной регистрации всех пленных.

"К сожалению, опрашивая украинских военнопленных, которые выходили из плена, можем сказать, что более 90% побывавших в плену подверглись жестокому обращению и пыткам. Есть случаи гибели или убийств в местах несвободы, где содержались украинские военнопленные. Содержались без соблюдения каких-либо нормальных цивилизованных правил с применением жестоких пыток, жестокого обращения, унизительного обращения", — заявил Александр Павличенко.

Отдельно он добавил, что если Украина предоставляет доступ международным организациям к пленным, то Россия даже не собирается этого делать на регулярной основе. Это происходит дозировано и по разрешению властей. Представителей ОБСЕ или Красного Креста пускают лишь к некоторым гражданам, которые не расскажут о пытках. То есть, независимый контроль производить фактически невозможно.

"Это — одна из больших проблем, которая на сегодняшний день стоит на повестке дня международных организаций: вопрос о том, как добиться эффективности такого контроля, и чтобы он работал по обе стороны. Это задача, которая должна быть решена для того, чтобы, прежде всего, обеспечить безопасность содержания лиц, попавших в плен по обе стороны войны", — добавил Александр Павличенко.

Напомним, 3 октября сообщалось, что Мелитополь превратили в центр пыток и самый большой застенок в Европе. Кабинеты для допросов российские оккупанты располагают рядом с камерами, поэтому пленные слышат, как других пытают.