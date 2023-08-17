"Массового раскаяния нет": пленные россияне не готовы свергать режим Путина, — ГУР (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, в редких случаях оккупанты осознают свою вину, но в большинстве своем они не готовы и не хотят свергать режим Путина.

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В связи с интенсивностью боевых действий, в украинский плен регулярно попадают бойцы ВС РФ, однако массового раскаяния среди них не наблюдается. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире "Радио NV" 17 августа.

По его словам, есть люди, которые в редких случаях понимают все происходящее и осознают свою ошибку, но фиксируется это крайне редко.

"Да, есть люди, которые даже показывают искреннее раскаяние и могут заплакать, которые для себя открывают какие-то новые страницы истории, геополитической реальности и вообще понимают, что они попали в мир иной. Но в большинстве своем это все же попытка выжить и попасть обратно к привычным им условиям. Массового раскаяния нет. Это факт", – заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель ГУР отметил, что Украина столкнулась с геноцидом со стороны Российской Федерации и большая часть населения соседней страны поддерживает действия оккупантской армии.

Нет ни массового раскаяния среди народа, ни сопротивления. Они не готовы и не хотят бороться с режимом Владимира Путина.

Но даже это не снимает с Украины ответственности по международному праву и Женевским конвенциям. Независимо от того, человек добровольно сдался в плен или принудительно, украинская сторона обязана обеспечить для него исполнение Женевских конвенций.

"В плен сдается (добровольно, — ред.) значительная часть. И кроме сдачи в плен, россияне выбирают для себя и другие формы (уклонения от участия в войне – ред.). Есть, например, дезертирство, и эти случаи не единичны, особенно на линии фронта. Там есть случаи, когда десятки людей одновременно исчезают с передовой и их потом ищут – и на временно оккупированных территориях, и на территории самой РФ, и с техникой, и с оружием, и без", – отметил представитель ГУР.

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Напомним, 14 августа вышел материал The Economist, в котором было сказано, что пленные россияне отказываются возвращаться в РФ, ведь не хотят быть "пушечным мясом". Они достаточно комфортно проводят время в украинских колониях, поэтому они отказываются возвращаться домой, ведь их снова могут отправить на фронт.