Не хотят быть "пушечным мясом": пленные россияне отказываются возвращаться в РФ, — СМИ

Солдаты ВС РФ, по словам журналистов, достаточно комфортно проводят время в украинских колониях, поэтому они отказываются возвращаться домой, ведь их снова могут отправить на фронт.

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Военные из России, которые находятся в плену на территории Украины, выражают просьбу к украинским властям не обменивать их до завершения срока контрактов или даже до конца конфликта. Они больше не желают участвовать в боевых действиях и не стремятся становиться "пушечным мясом". Об этом говорится в материале The Economist.

Отмечается, что в таком случае они будут находиться за решеткой до конца войны в Украине.

Пленных оккупантов во львовском лагере посетил представитель Международного комитета Красного Креста Акиле Депре.

Как выяснилось, многие из пленных россиян выглядят значительно старше своего возраста. Там также присутствует множество больных и ослабленных людей.

Пресс-секретарь Украинского координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко отметил, что людям в таком состоянии сложно сопротивляться вербовке, поэтому их массово отправляют на фронт со стороны РФ.

Есть случаи, когда пленные солдаты РФ просят не спешить с обменом, отмечают авторы. В частности, просят потянуть время либо до окончания срока действия контракта, либо даже до окончания войны. При этом их не останавливает мысль, что все это время придется провести за стенами колонии. Впрочем, есть другой вариант — присоединиться к Добровольческому корпусу, который воюет на стороне Украины.

Отметим, ранее ГУР Минобороны публиковало видео из колонии, где удерживают пленных россиян. На видео видно, как пленные живут: имеют свежий хлеб, полноценное трехразовое питание, соблюдение мер гигиены.

Напоминаем, на днях в Литву нелегально пробрался гражданин РФ — 26-летний солдат заявил, что не хочет участвовать в кровавой войне Путина. Между тем 7 августа стало известно об очередном обмене пленными: домой вернулись 22 украинца.