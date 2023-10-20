В России представили ракетную установку для борьбы с морскими дронами "Комар 3М47-03Э"

Модернизированная установка оснащена сверхзвуковыми ракетами "Атака", которая, прежде всего, предназначены для поражения бронированных целей. Таким ракетами россияне будут пытаться прикрыть свои военные корабли.

На выставке "Интерполитех-2023" в Москве была представлена модернизированная корабельная ракетная установка "Комар 3М47-03Э", предназначенная для поражения надводных морских беспилотников. Система применяется в тех случаях, когда на корабли невозможно установить более тяжелые системы вооружения. Об этом 19 октября сообщило издание Defence Mirror.

Представитель предприятия АО "РАТЕП", входящего в концерн "Алмаз-Антей", которое занимается разработкой установки "Комар" рассказал, что модернизированная версия вооружена не только стандартными ракетами "Игла-С", но и управляемыми ракетами "Атака". "Помимо воздушных целей — низколетящих самолетов и дронов — может поражать и надводные цели. Прежде всего, речь идет о надводных катерах-камикадзе", — заявил российский чиновник.

Обозреватели отмечают, что новые системы "Комар", вооруженные ракетой "Атака", способны уничтожать цели, которые двигаются со скоростью менее 50 узлов (92 км/ч). При этом выбор данного вида боеприпасов, вероятно, произошло не случайно, поскольку "Атака" имеет сверхзвуковую скорость и в первую очередь предназначена для поражения бронированных машин противника.

Также было отмечено, что в последнее время российский Черноморский флот испытывает проблемы из-за применения украинскими силами морских беспилотников. И хотя корабли оккупантов как-то отбивались, потребность в усилении защитных средств кораблей против дронов остается актуальной.

Между тем, стоит учитывать, что пока речь идет только о выставке, и когда новые комплексы будут установлены на корабли неизвестно. Кроме того, об эффективности установки "Комар" против морских беспилотников говорить преждевременно, поскольку никакой информации о результатах каких-либо испытаний нет.

Ранее сообщалось, что После серии атак в Черном море российские военные начали готовить своих моряков к противодействию морским дронам. При этом подготовка экипажей проводится одновременно с мероприятиями противодиверсионной защиты.