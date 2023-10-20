Индийские инженеры установили на Су-30 "всевидящую" РЛС: какой самолет получился в итоге

Самолеты российского происхождения получат передовую радиолокационную систему под названием Virupaksha, названную в честь индуистского божества. РЛС способна обнаруживать и сопровождать цели с очень низким радиолокационным сечением, что делает ее высокоэффективной для обнаружения стелс-самолетов.

В настоящее время ВВС Индии реализуют инициативу по совершенствованию и модернизации парка боевых самолетов Су-30 российского производства. В частности, инженеры страны решили установить на машины передовую радиолокационную систему под названием Virupaksha. О модернизированных Су-30МКИ индийских ВВС говорится в материале Bulgarian Military.

Всего новой РЛС Virupaksha хотят оснастить 84 самолета, а бюджет модернизации составил около 94 млн долларов.

Представители оборонного ведомства страны признали радар Virupaksha как высокотехнологичную систему, разработанную в пределах страны. Вероятно, инженеры дали своей разработке и оригинальное название, так как "Вирупакша" согласно индуистским верованиям — всевидящее божество, которое всегда в курсе всех событий.

Что известно об индийской РЛС

Индийская РЛС Virupaksha — это современная радиолокационная система, разработанная Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO). Она предназначена в первую очередь для дальнего наблюдения и сопровождения воздушных целей. Она работает в S-диапазоне частот, что позволяет ей обнаруживать и сопровождать широкий спектр целей, включая самолеты, вертолеты, беспилотники и баллистические ракеты.

При разработке системы была применена современная технология фазированных решеток, позволяющая быстро сканировать большую площадь и выдавать точную информацию об обнаруженных целях в режиме реального времени. А одной из основных технических характеристик РЛС — ее высокая разрешающая способность и точность, так как она, по заявлению инженеров, способна обнаруживать и сопровождать цели с очень низким радиолокационным сечением, что делает ее высокоэффективной для обнаружения стелс-самолетов.

Дальность действия индийской РЛС Virupaksha засекречена, но, по имеющимся данным, она составляет несколько сотен километров. Радарная система может быть развернута на различных участках местности, включая прибрежные зоны, равнины и горные районы, что делает ее пригодной для использования в различных оперативных сценариях.

РЛС Virupaksha обладает рядом возможностей. Она может быть интегрирована в большую сеть ПВО, обеспечивая ценной информацией системы воздушного наблюдения и противоракетной обороны.

Су-30МКИ: отличие от российских моделей

Индийский Су-30МКИ и российский оригинальный Су-30 имеют общую основу, однако их отличает несколько ключевых различий. Одно из главных отличий — уровень кастомизации и модификации индийского варианта.

Су-30МКИ — это модернизированный вариант, специально разработанный для удовлетворения требований ВВС Индии, который включает интеграцию индийской авионики, систем радиоэлектронной борьбы и отечественного вооружения, что выгодно отличает ее от российского Су-30.

Еще одно существенное различие заключается в радиолокационных системах. На российских Су-30 установлена станция Н001ВЭП, а индийский вариант пока оснащен станцией Н011М "Барс" — это многорежимная РЛС, которая отслеживает несколько целей одновременно и обладает расширенными возможностями при ведении боевых действий "воздух-воздух" и "воздух-земля", что дает индийскому варианту преимущество в боевой обстановке.

Таким образом интеграция передовой РЛС Virupaksha еще больше повысят боевые возможности индийских машин, но пока о практическом внедрении, равно как и об испытаниях новых самолетов не известно.

Напомним, ВКС России получат от производителя партию современных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ2. Эти самолеты оснащены мощной радиолокационной станцией "Ирбис-Э", которая якобы позволяет обнаруживать воздушную цель размером 3 кв. метра на дистанции 400 км.