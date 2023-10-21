"По гуманитарным соображениям": боевики ХАМАС отпустили двоих граждан США (фото)

Из плена ХАМАС удалось вернуться двоим американкам — матери и ее 17-летней дочери. В переговорах об освобождение граждан США принимал участие Катар.

Боевики ХАМАС отпустили двоих заложников, которые являются американскими гражданами. Речь идет о матери и дочери, сообщает CNN со ссылкой на человека, знакомого с ходом переговоров и дипломатический источник.

Сообщается, что заложники были переданы Красному Кресту в результате переговоров между Катаром и ХАМАС якобы по "гуманитарным соображениям".

"В ответ на усилия Катара "Бригады Аль-Кассам" освободили двух американских граждан (мать и ее дочь) по гуманитарным соображениям, и чтобы доказать американскому народу и всему миру, что утверждения Байдена и его фашистской администрации являются ложными и необоснованными", — заявил представитель ХАМАС.

The Times of Israel сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил освобождение двух американок. По словам главы правительства, Джудит Раанан и ее дочь Натали вернулись в Израиль и направляются к родственникам.

Джудит Раанан и ее 17-летняя дочь Натали Фото: CNN

Посланник Нетаньяху по заложникам Галь Хирш вместе с представителями ЦАХАЛ и других организаций безопасности встретил женщин на границе с сектором Газа.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что Джудит и Натали Раанан были освобождены. Он также раскритиковал ХАМАС за захват мирных жителей.

"Хамас представляет себя миру в этот час как тот, кто освобождает заложников по гуманитарным соображениям, но на самом деле мы говорим о убийственной террористической группировке, которая в этот час держит в плену младенцев, детей, женщин и пожилых людей", — сказал он.

СМИ также опубликовали первое фото Джудит и Натали Раанан с момента их возвращения в Израиль.

Натали Раанан и Джудит Раанан встретили израильские военные

В США отреагировали на освобождение заложников

Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена касательно освобождения двух американцев, взятых в заложники ХАМАС 7 октября.

"Наши сограждане пережили ужасные испытания за последние 14 дней, и я очень рад, что они скоро воссоединятся со своими семья, охваченная страхом. Эти люди и их семьи будут пользоваться полной поддержкой правительства Соединенных Штатов", — говорится в сообщении.

Американский лидер поблагодарил правительство Катара и правительство Израиля за партнерство в работе по освобождению пленников.

"С самых первых моментов этого нападения мы круглосуточно работали над освобождением американских граждан, взятых в заложники ХАМАС, и мы не прекратили наших усилий по обеспечению освобождения тех, кто все еще удерживается", — заявил Байден.

Al Jazeera пишет, что государственный секретарь США Энтони Блинкен также выразил благодарность Катару за его роль в освобождении двух граждан США, но отказался сообщить подробности переговоров.

"Все, что я могу сказать относительно Катара, это то, что в данном случае мы очень ценим их помощь", — сказал Блинкен, выступая перед журналистами в Вашингтоне.

Напомним, 18 октября ХАМАС объявил о своей готовности освободить заключенных, которых они захватили во время атак на Израиль, при условии прекращения налетов на Сектор Газа. При этом боевики также утверждают, что не все захваченные ими в первые дни войны находятся в их власти.

Ранее, 16 октября, представитель Папы Римского Франциска в Святой Земле кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, Патриарх Иерусалимский заявил, что готов обменять себя на израильских детей, взятых в заложники боевиками ХАМАС.