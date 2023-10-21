БпЛА и средства РЭБ теперь быстрее будут попадать в войска: правительство поддержало предложение Минобороны

Отныне Генштаб будет утверждать технические требования для типов БпЛА с указанием тактико-технических характеристик, которым должны соответствовать такие товары.

Правительство поддержало предложение Минобороны по упрощению порядка допуска к эксплуатации беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

"Отныне действует упрощенный порядок. Их будут допускать в войска на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных производителем тактико-технических характеристик. Также всем государственным заказчикам разрешено закупать БПЛА и средства РЭБ, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания", — говорится в сообщении.

Сейчас Генштаб будет утверждать технические требования для типов БпЛА с указанием тактико-технических характеристик, которым должны соответствовать такие товары, для допуска к эксплуатации. Также на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭБ.

Ранее не был определен срок и порядок процедур. И поэтому допуск к эксплуатации и поставки оружия в воинские части растягивался на месяцы.

Напомним, что в Украине разработали уникальную систему борьбы с РЭБ и БпЛА. Система представляет собой ряд пеленгаторов, которые могут определять местонахождение устройств, излучающих радиосигналы

Ранее сообщалось, что в Украине создадут "Армию РЭБ", которая продемонстрирует свою эффективность уже в 2024 году.