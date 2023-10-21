Обучали, как создавать хаос: у боевиков ХАМАС нашли пособия по захвату заложников (фото)

Руководство инструктирует членов ХАМАСа, как завершить операцию по "очистке", а затем собрать заложников в нескольких местах в районах, заранее определенных на картах.

Израиль обнародовал "пособие для взятия заложников", которое нашли у ликвидированных террористов ХАМАС. Там говорится об убийстве всех, кто оказывает сопротивление, а также описывается, как совершать террористические акты. Об этом пишет Ехргеѕѕ.

Пособие состоит из восьми страниц и учит, "как действовать" отрядам боевиков, которые штурмовали израильские поселения и убивали и похищали мирных жителей.

Инструкции в пособии обучают террористов "создавать хаос", а также содержат разделы об "изоляции и контроле" и "камуфляже и укрытии".

Руководство инструктирует членов ХАМАСа завершить операцию по "очистке", а затем "собрать заложников в нескольких местах в районах, заранее определенных на картах".

В пособии предписано "убивать любого, кто может представлять угрозу или отвлекать или беспокоить, а также, что должны были делать боевики ХАМАС во время захвата заложников.

Заложникам — детям или пожилым людям должны были связать лодыжки или запястья, а другие бойцы охраняли входы и выходы. Других заложников должны были связать и завязать глаза, а затем "успокоить". Чтобы заставить подчиниться, они использовали "разряды электрическим током".

В пособии, написанном на арабском языке и переведенном израильским правительством, сказано: "Убивайте проблемных и тех, кто создает угрозу".

Боевикам также сказали не использовать собственную еду и воду для кормления заложников.

Напомним, что из плена ХАМАС удалось вернуться двум американкам — матери и ее 17-летней дочери. В переговорах об освобождении граждан США участвовал Катар.

18 октября ХАМАС объявил о своей готовности освободить заключенных, которых они захватили во время атак на Израиль, при условии прекращения налетов на Сектор Газа.

Ранее сообщалось, что 16 октября, представитель Папы Римского Франциска заявил, что готов обменять себя на израильских детей, взятых в заложники боевиками ХАМАС.