"Снизилась активность": в ВСУ рассказали о боях на Авдеевском направлении (видео)

По словам полковника Александра Штупуна, ВС РФ провели 1 ракетный и 24 авиационных удара за сутки, преимущественно направленных на Авдеевку. Большинство ударов было с применением крылатых авиабомб.

Активность российских вооруженных сил у Авдеевки уменьшилась. Несмотря на это, враг продолжает предпринимать попытки продвижения на этом направлении. Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

"Враг, можно сказать по потерям… несколько снизилась его активность, но он продолжает идти вперед", — отметил военный.

По словам Штупуна, Россия нанесла по Таврическому направлению 1 ракетный и 24 авиационных удара, большинство из них — КАБы на Авдеевском направлении.

Бои за Авдеевку: что известно

Российские оккупанты начали рыть тоннели в направлении города Авдеевка Донецкой области. Они стремятся устроить "неожиданность" для ВСУ. По словам бойцов ВСУ, "кротов" заметили на нескольких участках, а их намерения разгадали.

По данным американского Института изучения войны ISW, российские оккупанты возобновили штурмы Авдеевки. Аналитики отметили, что первая наступательная операция россиян в районе Авдеевки 10 октября привела к значительным потерям. Однако 20 октября они возобновили свои попытки захватить город.

Военный обозреватель Денис Попович 19 октября рассказал, что ВС РФ в районе Авдеевки не получили достижений, а с учетом потерь, которые понес противник в живой силе и технике, можно говорить о провале наступления ВС РФ.