Война между Израилем и ХАМАС: Китай направил в регион 6 военных кораблей, — СМИ

По данным Минобороны КНР, военные корабли китайской оперативной группы, в том числе корабль "Цзибо", корабль "Цзинчжоу" и корабль "Цяньдаоху" пришвартовались в порту Кувейта.

На фоне войны между Израилем и боевиками ХАМАС флотилия из шести военных кораблей КНР действовала в ближневосточном регионе в течение последней недели. Об этом сообщает Минобороны КНР.

Более того, известно, что 44-я Оперативная группа военно-морского сопровождения участвует в операциях в регионе с мая.

"Под руководством кувейтского патрульного корабля "Файлака" военные корабли китайской оперативной группы, в том числе корабль "Цзибо", корабль "Цзинчжоу" и корабль "Цяньдаоху" пришвартовались в порту Шувайх в Кувейте около 9:00 утра, — говорится в публикации. — Их приветствовали более 200 человек, в том числе представители кувейтских военных".

Фрегат "Линьи

В оперативной группе Народно-освободительной армии:

эсминец с управляемыми ракетами типа 052D "Цзыбо";

фрегат "Цзинчжоу";

корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху".

На днях китайские корабли ушли из порта города Мускат после совместных учений с флотом Омана.

Эсминец "Урумчи"

Во время визита представителей военного руководства Поднебесной в Оман пехотинцы из обеих стран побывали на кораблях друг друга.

Полгода назад оперативная группа КНР также участвовала в сопроводительных миссиях в Аденском заливе, к северу от побережья Сомали. Но в начале этого месяца такую задачу передали 45-й группе.

В составе нового конвоя командования:

эсминец типа 052 "Урумчи";

фрегат "Линьи";

корабль снабжения "Дунпинху".

Си Цзиньпин предлагает двустороннее решение для независимого государства Палестины как "основополагающий выход" из войны Израиля с ХАМАС.

По его словам, главное сейчас — это добиться прекращения огня, чтобы не позволить конфликту выйти из-под контроля и распространиться дальше. Это необходимо для того, чтобы избежать еще более серьезного гуманитарного кризиса.

Эти события происходит на фоне отправки в регион тысяч морских пехотинцев США и более десяти военных кораблей. Вашингтон пытается не допустить вмешательства в войну Ирана и других поддерживаемых Ираном групп.

Напомним, что накануне, 21 октября, военный эсминец США перехватил 4 ракеты и 15 дронов, летевших в сторону Израиля.

Также сообщалось, что у боевиков ХАМАС нашли пособия по захвату заложников. Рядовым хамасовцам рассказывали как проводить зачистку, а затем собрать заложников в нескольких местах в заранее определенных районах.