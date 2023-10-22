Дым возле Севастопольской бухты: Сальдо заявил о трех ракетах, летевших в Крым (фото)

По словам главы оккупационной администрации Херсонской области, система ПВО "перехватила" ракеты в районе Геническа. А российские военкоры боятся атак ВСУ по крымским аэродромам.

Российские средства ПВО вечером 22 октября сбили три ракеты, которые якобы запустили из Украины по Крыму. Об этом написал в Telegram глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Коллаборант уточнил, что система ПВО "перехватила" ракеты в районе Геническа.

До этого в Севастополе звучал сигнал воздушной тревоги, оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

ВСУ могут повторить попытку атаки по Севастополю, считают российские пропагандисты

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в районе Севастопольской бухты был виден дым. По его словам, захватчики использовали "табельные средства маскировки".

Российские военкоры выразили опасение, что в ближайшую неделю ВСУ повторят попытку с ударом по Севастополю и одному из крымских аэродромов в Джанкое или населенном пункте Гвардейское.

В милитари-пабликах пишут, что средства ПВО в оккупированной части Херсонской области сбили две украинские ракеты.

Напомним, что российские военные могут перебросить в Крым истребители МиГ-31, носители ракет "Кинжал". Они окажутся в радиусе поражения украинских беспилотных комплексов и крылатых ракет.

Фокус ранее писал, что россияне прячут корабли Черноморского флота после удачных ракетных атак Сил обороны Украины. Несколько кораблей перевели в Новороссийск.