В Крыму снова горит: вблизи военного аэродрома заметили дым, — росСМИ (видео)

РосСМИ опубликовали кадры, на которых видно дым в районе поселков Гвардейское и Октябрьское. Отмечается, что на место происшествия выехали пожарные машины.

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Крымские телеграмм-каналы сообщили, что в районе населенных пунктов Гвардейское и Октябрьское в оккупированном Крыму виден столб дыма. Соответствующее видео опубликовали в сети.

Отмечают, что на место выехали пожарные машины, а обстоятельства происшествия выясняются.

О причинах возгорания не сообщается.

Отмечается, что на место выехали пожарные машины, а обстоятельства происшествия выясняются. О причинах возгорания не сообщается.

Гвардейское и Октябрьское на карте

Известно, что на окраине пгт Гвардейское расположен одноименный военный аэродром, который Россия использует для атак против Украины.

Там базируется 37-й смешанный авиаполк ВВС РФ с Су-24М и Су-25СМ, а также, вероятно, другая боевая авиатехника.

Кроме того, росСМИ сообщили и о пожаре в Севастополе. По словам местных, возгорание заметили в жилом массиве Балаклава, что в южной части города.

Позже в российских телеграмм-каналах написали, что вероятно в Балаклаве с моря наползает туман.

Последние удары по Крыму: что известно

18 октября на территории временно оккупированного Крыма произошел взрыв со вторичной детонацией. Оказалось, что под удар попал склад боеприпасов Черноморского флота РФ.

Удар пришел по территории н.п. Сахарная Головка, расположенного вблизи Севастополя. Одна из ракет поразила один из складов Черноморского флота РФ, утверждают источники издания. Также из-за обстрела один военнослужащий получил ранения, и была повреждена воинская часть.

Также из-за угрозы ракетного удара оккупанты эвакуировали 350 полицейских из здания МВД РФ.

Жители т.о. Крыма заявили, что видели якобы беспилотник, а перед тем от взрыва задрожали окна.

Напомним, ночью на 17 октября в захваченном ВС РФ Крыму также прогремели взрывы. Сообщалось, что российская ПВО сбила несколько беспилотников.