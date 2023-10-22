В Криму знову горить: поблизу військового аеродрому помітили дим, — росЗМІ (відео)

РосЗМІ опублікували кадри, на яких видно дим в районі селищ Гвардійське та Октябрське. Зазначають, що на місце події виїхали пожежні машини.

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Кримські телеграм-канали повідомили, що в районі населених пунктів Гвардійське та Октябрське в окупованому Криму видно стовп диму. Відповідне відео опублікували у мережі.

Зазначають, що на місце виїхали пожежні машини, а обставини події з'ясовуються.

Про причини займання не повідомляється.

Зазначають, що на місце виїхали пожежні машини, а обставини події з'ясовуються. Про причини займання не повідомляється.

Гвардійське та Октябрське на карті

Відомо, що на околиці смт Гвардійське розташований однойменний військовий аеродром, який Росія використовує для атак проти України.

Там базується 37-й змішаний авіаполк ВПС РФ із Су-24М та Су-25СМ, а також, ймовірно, інша бойова авіатехніка.

Окрім того, росЗМІ повідомили й про пожежу у Севастополі. За словами місцевих, загоряння помітили у житловому масиві Балаклава, що у південній частині міста.

Пізніше у російських телеграм-каналах написали, що ймовірно у Балаклаві з моря наповзає туман.

Останні удари по Криму: що відомо

18 жовтня на території тимчасово окупованого Криму відбувся вибух зі вторинною детонацією. Виявилося, що під удар потрапив склад боєприпасів Чорноморського флоту РФ.

Удар прийшов по території н.п. Сахарна Головка, що розташований поблизу Севастополя. Одна з ракет уразила один зі складів Чорноморського флоту РФ, стверджують джерела видання. Також через обстріл один військовослужбовець отримав поранення, і була пошкоджена військова частина.

Також через загрозу ракетного удару окупанти евакуювали 350 поліцейських із будівлі МВС РФ.

Мешканці т.о. Криму заявили, що бачили нібито безпілотник, а перед тим від вибуху затремтіли вікна.

Нагадаємо, вночі на 17 жовтня в захопленому ЗС РФ Криму також пролунали вибухи. Повідомлялося, що російська ППО збила кілька безпілотників.