"Точно не ППО": Севастополь атакували ракети та БПЛА, над містом здійнявся дим (відео)
В окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві розповіли, що місто атакували ракетами та безпілотниками. В одному з районів Севастополя здіймається дим.
У тимчасово окупованому Севастополі прогримів "гучний вибух". Про це 18 жовтня повідомили у телеграм-каналі "Крымский ветер".
"Після цього увімкнули сирену повітряної тривоги", — зазначили автори контенту.
Те, що у місті була оголошена повітряна тривога, підтвердив у соцмережах представник окупаційної влади Михайло Развожаєв.
Спочатку у місцевому телеграм-каналі "Чп / Севастополь" припустили, що місцеві чули успішну роботу ППО.
"У районі Севастополя, ймовірно, збито українську протикорабельну ракету "Нептун", перероблену для ураження наземних цілей", — йдеться в публікації.
Однак у місті продовжились вибухи. Місцеві поскаржились, що у них "затремтіли вікна".
Також мешканці окупованих територій повідомили, що помітили в небі безпілотник.
Удар по Сахарній Головці
Згодом у соцмережах підтвердили, що в районі колишнього селища Сахарна Головка (нині частина міста) є влучання.
"Це точно не ППО", — визнали автори контенту.
На місце прильоту виїхали рятувальники.
Реакція окупантів
Михайло Развожаєв заявив, що російський флот "відбиває атаку повітряних цілей". Він підтвердив дим в районі Сахарної Головки.
"Інформація про пошкодження інфраструктури уточнюється", — додав представник окупаційної влади Севастополя.
Пізніше він завірив мешканців захопленого міста на півострові, що в полі здетонувала бойова частина нібито збитої ракети.
"Ніхто з людей не постраждав. Жодного пошкодження інфраструктури немає. Займання на місці не зафіксовано", — додав Развожаєв.
Реакція України
Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував фото диму у Севастополі та натякнув, що удар міг бути завданий ракетами типу Storm Shadow.
"Storm Shadow не закінчаться ніколи. Дим здіймається в районі Севастополя", — написав він.
Нагадаємо, вночі на 17 жовтня в захопленому ЗС РФ Криму також пролунали вибухи. Повідомлялося, що російська ППО збила кілька безпілотників.
Вночі на 18 жовтня в Криму також було неспокійно. Мешканців Євпаторії розбудив сильний вибух. У соцмережах інформували про атаку БПЛА.