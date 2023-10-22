США просили Израиль отложить наземную операцию в Секторе Газа, — CNN

Представитель офиса премьер-министра Израиля заявил, что ничто не помешает планам их армии уничтожить врага.

США просили Израиль отложить наземное вторжение в Сектор Газа. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

По мнению американцев, нужно было время, чтобы оказать гуманитарную помощь Газе и освободить больше заложников боевиков ХАМАС.

"Администрация давила на руководство Израиля, чтобы оно отсрочило (военную кампанию. — ред.) из-за прогресса на фронте с заложниками", — рассказывает инсайдер издания, имея в виду освобождение двух американцев из плена террористов накануне — Джудит Тай и Натали Раанан.

Однако представитель офиса премьер-министра Израиля заявил, что это, вероятно, была попытка боевиков из Сектора Газа уменьшить израильский военный ответ.

"Это (военное) давление не пройдет, потому что они были освобождены", — сказал чиновник, добавив, что планы Израиля по "демонтажу ХАМАС" из-за этого не изменятся.

Президент США Джо Байден заявил, что он "разговаривает с израильтянами", когда его спросили о вероятном давлении на отсрочку наземной операции Израиля в Секторе Газа.

После атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года Израиль активно отвечает террористам из Сектора Газа, обстреливая территорию с целью уничтожения врага. 21 октября в Сектор Газа въехали грузовики с гуманитарной помощью с территории Египта, однако палестинцы остались недовольны.

Напомним, израильский танк случайно выстрелил у границы с Египтом 22 октября 2023 года.

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