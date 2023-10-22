Израильский танк случайно выстрелил по КПП у границы с Египтом: ранены пограничники

Инцидент произошел в районе кибуца "Керем-Шалом". По данным египетской стороны, в одну из сторожевых вышек попали осколки танкового снаряда.

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Израильский танк случайно выстрелил по египетскому контрольно-пропускному пункту (КПП) на границе в районе кибуца Керем-Шалом. Об инциденте сообщила Армия обороны Израиля в Telegram.

ЦАХАЛ расследует произошедшее и выражает сожаление египетской стороне. Данных о погибших и пострадавших израильская сторона не приводит.

Египетские пограничники получили легкие ранения в результате выстрела из танка со стороны Израиля, сообщил позже представитель вооруженных сил Египта Гариб Абдель-Хафез.

"В одну из сторожевых вышек попали осколки снаряда израильского танка", — уточнил Абдель-Хафез.

"Керем-Шалом" находится у границы Израиля с Египтом и Сектором Газа

КПП "Керем-Шалом" находится у границы Израиля с Египтом и Сектором Газа. Управление регионального сотрудничества правительства Израиля в 2021 году называло его основным пунктом пропуска между страной и Сектором Газа для перевозки товаров.

В сентябре текущего года "Керем-Шалом" временно закрыли из-за попытки ввоза взрывчатки в подкладках одежды модных брендов.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ливану страшными последствиями, если боевики "Хезболлы" будут воевать с Израилем.

Фокус ранее писал, что у "Хезболлы" есть крупные наземные силы, арсеналы ракет и беспилотников. Иран мог передать боевикам сотни ракет Fateh-110 и M-600.