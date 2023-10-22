Нетаньяху пригрозил Ливану страшными последствиями, еcли "Хезболла" вступит в войну

По словам главы израильского правительства, армия Израиля нанесет боевикам сильнейший удар, его последствия будут разрушительными для Ливана. Вторая ливанская война июля 2006 года покажется мечтой.

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Ливану грозят разрушительные последствия, если боевики шиитского движения "Хезболла" решатся воевать с Израилем. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с солдатами на северной границе, его процитировало издание Times of Israel.

"Если "Хезболла" вступит в войну, они будут мечтать о Второй ливанской войне (вооруженный конфликт Израиля и группировки "Хезболла", который продлился 34 дня в июле —августе 2006 года, — ред.). Боевики совершат ошибку всей своей жизни", — сказал Нетаньяху.

Армия Израиля нанесет боевикам удар такой силы, которую они даже не представляют. Последствия станут разрушительными и для Ливана, добавил глава правительства.

Напомним, что Центр национального сопротивления 17 октября заявил о возможной переброске из Беларуси в Сирию наемников ЧВК "Вагнер". Инструкторы должны заняться подготовкой боевиков "Хезболлы".

По мнению экс-посла Украины в Ливане Игоря Осташа, ХАМАС пытается убедить "Хезболлу" участвовать в войне с Израилем. Ливан всячески старается не втягиваться в этот конфликт.