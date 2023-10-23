ВС РФ начали новое наступление в Запорожской области, — ISW (карты)

Враг пытается наступать на полпути между Великой Новоселкой и Работино, сообщают аналитики. Командование ВСУ пока не подтвердило эту информацию.

Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали об обмене атаками между ВСУ и ВС РФ на южном отрезке фронта на границе между Донецкой и Запорожской областями. Также отметили, что именно здесь россияне открыли новое направление для наступательных действий. О деталях ситуации по состоянию на 23 октября говорится в аналитическом отчете ISW.

Согласно сообщению одного из российских военкоров, опубликованном 22 октября, состоялось две атаки ВС РФ на 14 и 20 км к юго-западу от Великой Новоселки, пишут аналитики. Враг пытался продвинуться возле сел Полтавка и Приютино, но изменений позиций не произошло, указывается в отчете. Отметим, населенные пункты расположены к западу от границы Запорожской и Донецкой областей.

Полтавка — направление новых атак ВС РФ Фото: DeepState

Наступление ВС РФ на Запорожском направлении — детали

Военкор прямо отмечает, что Полтавка Запорожской области — "новое направление российских наступательных действий", отмечается в аналитическом отчете Института.

Сообщение о Полтавке как о направлении атак ВС РФ Фото: Скриншот

В отчете Генштаба ВСУ не говорится о новом направлении атак ВС РФ, открытого в Запорожской области. Зато рассказывают о штурмах неподалеку от Угледара (Донецкая область) и в районе Работино-Вербовое (Запорожская область). Между тем российские источники, о которых пишут аналитики ISW, намекают на успехи Сил обороны у Новодонецкого и попытки продвинуться у Приютного и Новомайорска.

Отметим, Институт изучения войны также объяснил, что происходит на восточном отрезке фронта под Авдеевкой. Указывают, что ВСУ наладили здесь прочный укрепрайон и обороняются дронами, ракетами и минными полями. При этом ВС РФ не отказываются от наступления — перебрасывают живую силу из мобилизованных россиян.

Напоминаем, в ночь на 23 октября ВС РФ запустили по Украине две группы дронов-камикадзе, которые угрожали Одесской и Хмельницкой областям. По дороге дроны сбивались силами ПВО, свидетельствует информация в местных пабликах. Между тем накануне, 22 октября, россияне ударили ракетой С-300 по складу "Новой почты" под Харьковом: погибли шесть человек, подтвердили в компании.