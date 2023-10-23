"Россиян реально больше": командир 80-й ОДШБр объяснил, почему в Украине нужно усилить мобилизацию

Боец говорит, что люди на фронте заканчиваются, и нужно менять подходы к мобилизации на более жесткие, поскольку Украина может потерять территории.

Украинская армия нуждается в пополнении, поэтому должны быть жесткие подходы к мобилизации. Об этом сказал командир одного из подразделений 80-й ОДШБр Роман Шевчук.

"Не хватает людей. Говорю прямо и не боюсь этого. И те, кто думают, что смогут пересидеть в глубоком тылу до окончания войны, а потом говорить, что они помогали экономическому фронту, покупая кофе и сигареты — так уже не пройдет. Людей мало, потому что война у нас полномасштабная, а мобилизация почему-то не полномасштабная", — сказал командир.

Он добавил, что люди заканчиваются, и нужно менять подходы к мобилизации, поэтому имеет большие надежды на нового министра обороны о введении более жестких механизмов призыва.

"Я не вижу ничего плохого в том, что работники ТЦК и СП ходят и фактически ловят за руки тех, кто должен выполнять свой конституционный долг. Когда я теряю своих людей, выполняя боевую задачу, меня это не смущает. Они выполняют долг, значит и другие должны его выполнять", — сказал Роман Шевчук.

Боец ВСУ считает, что не может быть в обществе так, что одни воюют и теряют жизнь и здоровье, а другие "тусят", будто ничего не происходит.

"Я вообще согласен с тем, что у нас общество думает, что вывезем и так. Простой пример: вывезем, но с какой территорией? Не может так быть, что у одних война, а другие тусят, потому что это завершится на другой линии разграничения. Россиян реально больше. Мы должны побеждать за счет эффективности, технологий и качества людей. Но ведь людей. Короче говоря, нам никто не гарантировал победу кроме нас самих", — сказал Роман Шевчук.

Напомним, что с 1 ноября выехать из Украины смогут определенные законодательством категории военнообязанных.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации.