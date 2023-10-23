Смесь двух машин: кубинская армия показала БТР-100 с пушкой от Т-55 (фото)

БТР-100 — это пушка от танка Т-55, база от советского БТР-60, и вероятно, двигатель от гражданского грузовика. Машина создана по аналогии с французской ББМ AMX-10RC.

Кубинская армия показала бронетранспортер БТР-100, который является нетрадиционной смесью двух машин БТР-60 и танка Т-55. Об этом сообщает Army Recognition.

В социальных сетях показали БТР-100, который базируется на концепции создания разведывательной бронированной машины с мощной пушкой. Такие машины еще называют колесным танком, например, французский AMX-10RC или итальянский B1 Centauro. Они имеют 90-мм пушку или 105-мм пушку, слабую защиту и высокую маневренность.

БТР-100, которую создали на Кубе, является сочетанием БТР-60 и танка Т-55. На шасси бронетранспортера интегрировали боевой модуль от Т-55. Поставить орудие вместе с башней было невозможно, потому что она тяжеловата для БТР-60. Поэтому для размещения машины сделали гибридную башню, которая имеет от базовой люки командира и наводчика, а вот передняя и задняя проекции имеют другую форму и защиту только от пуль. Также от танка не перешло навигационное оборудование.

БТР-100 частично получил башню от Т-55

В результате БТР-100 получил 10-мм пушку Д-10Т-ТС2 и два пулемета ПКТ 7,62 мм калибра и 12,7 мм пулемет ДШКТ. Из-за модернизации БТР уже не может преодолевать морские препятствия. Однако в отличие от Т-55 машина обладает высокой маневренностью. По оценкам экспертов, вес машины составляет 18-20 тонн. Экипаж состоит из 4 бойцов. Предполагается, что на БТР-100 установили двигатель от гражданской машины западного производства. Производство БТР-100 на Кубе происходило с 2002 года по 2012 год в очень малом количестве. На Кубе есть три версии БТР-100:

БТР-60-100ПБ-1 — на базе БТР-60ПБ;

БТР-60-100ПБ-2 — на базе БТР-60ПБ, но с некоторыми отличиями в конструкции и расположении люков;

БТР-60-100ПА — на базе БТР-60ПА, который является более старым, чем ПБ.

Напомним, 14 октября СМИ писали, что в армии РФ заметили редкий БТР-90 "Росток", который стоял в музее.

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