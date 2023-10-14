Единичные образцы: у российских войск заметили редкий БТР "Росток" (фото)

БТР-90 "Росток" — это первая разработка бронетранспортера РФ после развала СССР, но она не пошла в серию и хранилась в музее. Теперь музейные машины появились в оккупационных войсках.

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Российские оккупанты получили на вооружение несерийный БТР-90 "Росток". Его изготовили в единичных экземплярах. Об этом сообщает танковый эксперт Андрей Тарасенко в Х (ранее Твиттер).

БТР-90 "Росток" — это разработка "Горьковского автомобильного завода", которая дебютировала в 1994 году. Машину приняли на вооружение ВС РФ в 2008 году и планировалось, что серийное производство машины начнется в 2011 году, но этого не произошло. "Росток" стал первым бронетранспортером, который разработала РФ после развала СССР.

БТР-90 в музее в Кубинке

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Российское командование отказалось от серийного производства "Ростока" из-за изменения концепции вооружений Сухопутных войск, к тому же начались работы над концептуально новым БТРом, который известен сейчас под названием БТР-82А. Он был дешевле и эффективнее БТР-90. Поэтому программу "Ростока" закрыли.

Известно, что с момента презентации в 1994 году до 2011 года было изготовлено лишь несколько БТР-90. Они хранились в музее в Кубинке. Пока неизвестно, сколько БТР-90 оккупанты ввели в строй, а также почему их сняли с хранения в музее.

Особенностью БТР-90 является то, что он может разворачиваться на месте, потому что колеса могут поворачиваться в разные стороны, также в машине автоматическая гидромеханическая коробка передач и независимая подвеска всех 8 колес. Боевой модуль — 30 мм автоматическая пушка 2А42, как и на БТР-82А. Пушка стабилизирована в двух плоскостях, поэтому "Росток" должен уметь вести огонь на ходу.

Напомним, 11 октября в российских войсках заметили броневик "Бешеный Макс", он же обновленный "Тигр-М".

12 октября росСМИ писали, что оккупанты не довольны новой российской САУ "Мальва".