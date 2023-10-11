На фронте у оккупантов впервые появился броневик "Безумный Макс" (фото)

Модернизированный "Тигр-М" впервые показали в августе 2023 года на российской выставке вооружений. Тогда же росСМИ писали, что Минобороны РФ заказало партию машин для оккупантов.

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На вооружении российских оккупантов впервые засветился модернизированный броневик "Тигр", который прозвали "Безумным Максом". Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на соцсети.

Российский броневик с дополнительными листами бронирования впервые засветился на фронте. Модернизированный "Тигр-М" был показан во время выставки вооружений в РФ "Армия-2023". Его прозвали "Безумный Максом" за причудливый вид. Машина получила дополнительное бронирование корпуса, включая арки над колесами, лобовую часть и двери.

Важно

Российский броневик "Тигр-М" получил модернизацию на основе войны против Украины (фото)

Дополнительная броня должна позволить выдерживать попадание в "Тигр-М" пуль калибра 7,62-мм. В РФ заявляли, что установить защиту можно примерно за 40 минут. Основное назначение модернизации — обеспечить безопасность колонн, прикрытие войск и повысить боевые возможности и живучесть машины. Открытым вопросом остается то, как дополнительный вес влияет на основные характеристики машины.

Модернизированный Тигр-М уже в войсках оккупантов

Аналитики еще во время анонса машины сомневались в надежности конструкции. Дополнительное бронирование можно снять, но не видно ручек над арками, чтобы можно было быстро заменить колесо. Поэтому есть вероятность, что для этого надо будет разбирать машину. Вес машины вырос с 5,4 до 7,8 тонны. В боевом модуле может быть пулемет "Корд" калибра 12,7 мм или ПКТ калибра 7,62 мм.

Напомним, 16 августа в росСМИ заявили о заказе партии "Тигров-М", который прозвали "Безумным Максом",

14 августа в РФ показали еще одну версию броневика "Тигр-М", которая тоже сосредоточена на дополнительном бронировании.