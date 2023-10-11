На фронті в окупантів вперше зʼявився броньовик "Шалений Макс" (фото)
Модернізований "Тигр-М" вперше показали у серпні 2023 року на російській виставці озброєнь. Тоді ж росЗМІ писали, що Міноборони РФ замовило партію машин для окупантів.
На озброєні російських окупантів вперше засвітився модернізований броньовик "Тигр", який прозвали "Шаленим Максом". Про це повідомляє Army Recognition з посиланням на соцмережі.
Російський броньовик з додатковими шарами бронювання вперше засвітився на фронті. Модернізований "Тигр-М" показали під час виставки озброєнь у РФ "Армія-2023". Його прозвали "Шаленим Максом" за чудернацький вигляд. Машина отримала додаткове бронювання корпусу, включно з арками над колесами, лобовою частиною та дверима.Важливо
Додаткова броня має дозволити витримувати влучання в "Тигр-М" куль калібру 7,62-мм. У РФ заявляли, що встановити захист можна приблизно за 40 хвилин. Основне призначення модернізації — забезпечити безпеку колон, прикриття військ та підвищити бойові можливості та живучість машини. Відкритим питанням залишається те, як додаткова вага впливає на основні характеристики машини.
Аналітики ще під час анонсу машини мали сумніву щодо надійності конструкції. Додаткове бронювання можна зняти, але не видно ручок над арками, щоб можна було швидко замінити колесо. Тому є ймовірність, що для цього треба буде розбирати машину. Вага машини зросла з 5,4 до 7,8 тонни. В бойовому модулі може бути кулемет "Корд" калібру 12,7 мм або ПКТ калібру 7,62 мм.
Нагадаємо, 16 серпня у росЗМІ заявили про замовлення партії "Тигрів-М", який прозвали "Шаленим Максом",
14 серпня в РФ показали ще одну версію броньовика "Тигр-М", яка теж зосереджена на додатковому бронюванні.