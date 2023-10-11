На фронті в окупантів вперше зʼявився броньовик "Шалений Макс" (фото)

Модернізований "Тигр-М" вперше показали у серпні 2023 року на російській виставці озброєнь. Тоді ж росЗМІ писали, що Міноборони РФ замовило партію машин для окупантів.

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На озброєні російських окупантів вперше засвітився модернізований броньовик "Тигр", який прозвали "Шаленим Максом". Про це повідомляє Army Recognition з посиланням на соцмережі.

Російський броньовик з додатковими шарами бронювання вперше засвітився на фронті. Модернізований "Тигр-М" показали під час виставки озброєнь у РФ "Армія-2023". Його прозвали "Шаленим Максом" за чудернацький вигляд. Машина отримала додаткове бронювання корпусу, включно з арками над колесами, лобовою частиною та дверима.

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Російський броньовик "Тигр-М" отримав модернізацію на основі війни проти України (фото)

Додаткова броня має дозволити витримувати влучання в "Тигр-М" куль калібру 7,62-мм. У РФ заявляли, що встановити захист можна приблизно за 40 хвилин. Основне призначення модернізації — забезпечити безпеку колон, прикриття військ та підвищити бойові можливості та живучість машини. Відкритим питанням залишається те, як додаткова вага впливає на основні характеристики машини.

Модернізований Тигр-М вже у війську окупантів

Аналітики ще під час анонсу машини мали сумніву щодо надійності конструкції. Додаткове бронювання можна зняти, але не видно ручок над арками, щоб можна було швидко замінити колесо. Тому є ймовірність, що для цього треба буде розбирати машину. Вага машини зросла з 5,4 до 7,8 тонни. В бойовому модулі може бути кулемет "Корд" калібру 12,7 мм або ПКТ калібру 7,62 мм.

Нагадаємо, 16 серпня у росЗМІ заявили про замовлення партії "Тигрів-М", який прозвали "Шаленим Максом",

14 серпня в РФ показали ще одну версію броньовика "Тигр-М", яка теж зосереджена на додатковому бронюванні.