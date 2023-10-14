Одиничні зразки: у російських військ помітили рідкісний БТР "Росток" (фото)
БТР-90 "Росток" — це перша розробка бронетранспортеру РФ після розвалу СРСР, але вона не пішла в серію й зберігалась в музеї. Тепер музейні машини є в окупаційних військах.
Російські окупанти отримали на озброєння несерійний БТР-90 "Росток". Його виготовили в одиничних екземплярах. Про це повідомляє танковий експерт Андрій Тарасенко у Х (раніше Твіттер).
БТР-90 "Росток" — це розробка "Горьківського автомобільного заводу", яка дебютувала у 1994 році. Машину прийняли на озброєння ЗС РФ у 2008 році й планувалось, що серійне виробництво машини почнеться у 2011 році, але цього не сталося. "Росток" став першим бронетранспортером, який розробила РФ після розвалу СРСР.Важливо
Російське командування відмовилось від серійного виробництва "Ростока" через зміну концепції озброєнь Сухопутних військ, до того ж почалися роботи над концептуально новим БТРом, який відомий зараз під назвою БТР-82А. Він був дешевшим та ефективнішим за БТР-90. Тому програму "Ростока" закрили.
Відомо, що з моменту презентації у 1994 році до 2011 року було виготовлено лише кілька БТР-90. Вони зберігалися в музеї у Кубинці. Наразі невідомо, скільки БТР-90 окупанти ввели в стрій, а також чому їх зняли зі зберігання в музеї.
Особливістю БТР-90 є те, що він може розвертатись на місці, бо колеса можуть повертатись в різні боки, також в машині автоматична гідромеханічна коробка передач та незалежна підвіска всіх 8 коліс. Бойовий модуль — 30 мм автоматична гармата 2А42, як і на БТР-82А. Гармата стабілізована у двох площинах, тому "Росток" має вміти вести вогонь на ходу.
Нагадаємо, 11 жовтня в російських військах помітили броньовик "Шалений Макс", він же оновлений "Тигр-М".
12 жовтня росЗМІ писали, що окупанти не задоволені нової російської САУ "Мальва".