Пять военкомов обогатились на 255 млн грн: в НАПК назвали "лидеров" (фото)

Установлено, что обогащались должностные лица ТЦК в целом благодаря взяткам за избежание мобилизации из-за признания лица непригодным к службе решением ВВК.

НАПК провело мониторинг образа жизни руководителей ТЦК и СП и выявило необоснованные активы или признаки незаконного обогащения на более 255 млн грн. Речь идет о тех военкомах, на кого в течение последних полгода возбудили уголовные дела в правоохранительных органах. Об этом сообщается на сайте НАПК.

ГБР сообщило о подозрении нескольким должностным лицам военкоматов по статье "незаконное обогащение" и коррупцию.

1. Экс-начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов

В июле 2023 года работники ГБР сообщили о подозрении по статье "незаконное обогащение" бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову. Он "обогатился" на более 188 млн грн . Также военком сознательно уклонялся от несения службы.

Так, о Борисове заговорили, когда журналисты установили, что его мать в прошлом году "приобрела" виллу в Испании за 3,7 млн евро. НАПК по результатам мониторинга образа жизни выявило в собственности его жены, матери и тещи еще и ценный автопарк.

Экс-начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов

2. Начальник Малиновского районного ТЦК Одессы Вячеслав Кушнеров

В октябре этого года под пристальный взгляд НАПК попал начальник Малиновского районного ТЦК Одессы Вячеслав Кушнеров. Он незаконно обогатился более чем на 47 миллионов гривен. В собственности его родных обнаружили недвижимость и дорогие авто. Декларант не воспользовался своим правом объяснить Национальному агентству источники происхождения всех указанных средств, поэтому НАПК направило материалы дела в СУ ГУНП в Николаевской области для привлечения его к уголовной ответственности.

Начальник Малиновского районного ТЦК Одессы Вячеслав Кушнеров

3. Заместитель начальника ТЦК Одесского областного ТЦК Денис Галушко

Вслед за своим руководителем Евгением Борисовым за решетку может отправиться его заместитель - Денис Галушко. Он занимал должность заместителя начальника ТЦК — начальник сектора комплектования Одесского областного ТЦК. Мониторинг образа жизни военкома обнаружил, что у того ниоткуда появились более 14 млн грн. Его жена, мать, теща и сын стали владельцами дорогих авто и недвижимости, не имея на это доходов из законных источников. НАПК утвердило обоснованное заключение в отношении Галушко и направило его в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

Заместитель начальника ТЦК Одесского областного ТЦК Денис Галушко (слева)

4. Глава Днепропетровского областного ТЦК Анатолий Пикало Анатолий Пикало

НАПК выявило признаки незаконного обогащения на почти 8,5 млн грн и у руководителя Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикала. Его родственники также фигурируют в деле как те, кто неожиданно стал владельцем недвижимости и транспортных средств и не смогли доказать происхождение средств, за которые все это было приобретено. Дело передано в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона.

Глава Днепропетровского областного ТЦК Анатолий Пикало

5. Начальник Самборского районного ТЦК Львовской области

На пятом месте начальник Самборского районного ТЦК Львовской области Сергей Бабич. Он и его жена в течение 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимого имущества. НАПК установило, что начальник Самборского районного ТЦК не имел возможности приобрести имущество законным способом. Разница между стоимостью активов и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн.

Начальник Самборского РТЦК и СП Сергей Бабич

6. Заместитель начальника Полтавского областного ТЦК

Заместитель начальника Полтавского областного ТЦК Эдуард Бородай также приобрел необоснованные активы, которые выявило НАПК. Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн грн. Заместитель начальника Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки вместе с матерью в течение года совершили покупок на 3,5 миллиона гривен. Во время мониторинга образа жизни работника областного ТЦК, в НАПК обнаружили несоответствие его доходов с расходами.

Заместитель начальника Полтавского областного ТЦК Эдуард Бородай

В мае 2023-го мужчина приобрел автомобиль "TOYOTA RAV4" стоимостью почти 1,5 миллиона гривен. И в том же месяце его мать купила квартиру в Полтаве на сумму около 2 миллионов гривен. Материалы дела переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Таким образом, во время проведения мониторинга образа жизни руководителей ТЦК были выявлены необоснованные активы и признаки незаконного обогащения на 255 млн 629 тыс. грн.

Установлено, что обогащались должностные лица ТЦК в целом благодаря взяткам за избежание мобилизации из-за признания лица непригодным к службе решением ВВК.

Напомним, что в ГБР сообщили о решении суда об избрании меры пресечения работнику ТЦК из Ивано-Франковской области. Мужчину подозревают в помощи группе футболистов местной команды, которые хотели уклониться от настоящей мобилизации.

Ранее сообщалось, что в Тернополе группа военных затолкала в машину гражданского мужчину. Позже выяснили, что это сотрудники Терцентра комплектования, которые позже еще и избили группу задержанных.