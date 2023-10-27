Выжил единственный из подразделения: пограничники взяли в плен москвича (фото)

По данным ГПСУ, пленный признался, что пошел на войну, чтобы заработать, ведь ему платят 200 тысяч рублей в месяц.

Солдаты пограничной бригады "Сталевий кордон" Гвардии наступления в ходе операции по ликвидации вражеских позиций на Сватовском направлении захватили в плен профессионального солдата, служившего в рядах российской армии. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Оккупант оказался гражданином Российской Федерации и проживал в Москве. В ходе разговора, он раскрыл, что своим решением вступить в армию преследовал финансовые мотивы, стремясь заработать около 200 тысяч рублей.

"Именно столько ежемесячно Кремль платит за убийство украинцев. Также пленный подтвердил, что вместе с регулярными войсками в штурмовых действиях обычно используют заключенных из подразделений "Шторм" и "Черная мамба", — говорится в сообщении.

В источнике добавили, что пленному повезло остаться единственным живым из своего подразделения и теперь он пополнит обменный фонд.

Пограничники взяли в плен москвича

Напомним, что бойцы роты ударных БпЛА "Шершни Довбуша" из 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша с помощью дрона взяли в плен российского оккупанта.

Ранее сообщалось, что 90% украинских военнослужащих, которые побывали в плену, подверглись жестокому обращению и пыткам. Есть случаи гибели или убийств в местах несвободы, где содержались украинские военнопленные.